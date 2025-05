Serie A, la programmazione tv del 37° turno tra DAZN e Sky 

«Il Campionato italiano è il più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale di stagione senza precedenti, con quasi tutte le squadre ancora in lotta per i diversi obiettivi. Chiederemo al nostro centro di Lissone il massimo dello sforzo per assicurare la miglior qualità di produzione, garantendo la contemporaneità del 90% degli incontri per offrire a tutti i tifosi un’esperienza unica ed emozionante».

Con queste parole, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato la programmazione del penultimo turno di campionato, che andrà in scena nel weekend. Come noto, saranno ben nove (fatta eccezione per Genoa-Atalanta) le sfide che si disputeranno domenica 18 maggio in contemporanea.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A Enilive», ha aggiunto Simonelli.

Dove vedere partite 37 giornata Serie A – La divisione dei match

Detto del calendario, questa sarà invece la programmazione televisiva per gli incontri. Come ti consueto, DAZN trasmetterà tutte le partite, mentre Sky ne manderà in onda tre in co-esclusiva: