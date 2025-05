Dal 7 al 18 maggio, il Foro Italico ospiterà l’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia, uno dei tornei di tennis più prestigiosi del circuito ATP Masters 1000. Al centro dell’attenzione quest’anno nel tabellone Internazionali Roma 2025 c’è il grande ritorno in campo di Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, dopo una sospensione per una vicenda legata al clostebol.

Sinner torna da numero uno nel tabellone Internazionali Roma 2025

La grande novità del tabellone Internazionali Roma 2025 è il ritorno di Jannik Sinner, che ha scontato tre mesi di squalifica per una positività al clostebol, una sostanza proibita ma riscontrata in tracce minime e ritenuta collegata a un trattamento medico topico. Nonostante lo stop, Sinner ha mantenuto la leadership del ranking ATP e ora è pronto a guidare il gruppo degli italiani al Foro Italico, con la concreta possibilità di riportare il titolo in Italia dopo quasi mezzo secolo.

Un digiuno lungo 49 anni per il tennis italiano

Nessun tennista italiano ha vinto gli Internazionali d’Italia da Adriano Panatta nel 1976. In quasi cinquant’anni, gli azzurri hanno più volte sfiorato il trionfo senza riuscire a concretizzare. Con un Sinner in forma, il tabellone Internazionali Roma 2025 potrebbe finalmente spezzare questa lunga attesa.

Albo d’oro recente degli Internazionali d’Italia (singolare maschile)

2024 – Alexander Zverev

2023 – Daniil Medvedev

2022 – Novak Djokovic

2021 – Rafael Nadal

– Rafael Nadal 2020 – Novak Djokovic

Italiani nel tabellone Internazionali Roma 2025

Oltre a Sinner, il torneo nella capitale vede una partecipazione record di tennisti italiani. Ecco i principali nomi azzurri:

Jannik Sinner (n.1 ATP)

Lorenzo Musetti (16)

Matteo Berrettini (34) – eliminato

Flavio Cobolli (36) – eliminato

Matteo Arnaldi (40) – eliminato

Lorenzo Sonego (41) – eliminato

Luciano Darderi (48) – eliminato

Mattia Bellucci (66) – eliminato

Un evento da record per Roma

L’edizione 2025 si preannuncia memorabile: oltre 400.000 spettatori attesi, nuove strutture al Foro Italico e un impatto economico stimato oltre il miliardo di euro. Il torneo di Roma non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche una vetrina internazionale per il tennis italiano e per la città di Roma.