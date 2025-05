E’ iniziata nella serata di ieri, giovedì 15 maggio, la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio alle 21:00.

In questi giorni più di 80mila tifosi nerazzurri hanno fatto richiesta sul canale ufficiale del club: una richiesta ampiamente superiore alla disponibilità. Come già precedentemente comunicato, non sarà possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri.

Codici biglietti finale Champions – Il criterio di selezione dell’Inter

Il club ha utilizzato un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni è stato privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni.

I primi codici saranno inviati al cluster di tifosi più fedeli, che potranno utilizzarli per l’acquisto dalle 10 alle 23:59 di venerdì 16 maggio: oltre tale data non sarà più possibile procedere all’acquisto. Nella giornata di lunedì 19 maggio verranno inviati i codici al successivo gruppo di tifosi.

Il consiglio per tutti coloro che non avranno ricevuto il codice entro lunedì è quello di monitorare quotidianamente il proprio indirizzo mail inserito in fase di richiesta: questo per verificare la ricezione di codici che verranno inviati in caso di disponibilità residue.

Codici biglietti finale Champions – Informazioni importanti

Il codice ricevuto via mail sarà valido per l’acquisto di un singolo biglietto, strettamente personale e non cedibile. Sarà necessario utilizzare lo stesso indirizzo mail inserito in fase di richiesta codice per l’acquisto del biglietto e il successivo login alla UEFA Tickets mobile app.

Gli acquisti su cui non ci sarà corrispondenza tra l’indirizzo mail utilizzato per la richiesta del codice e quello utilizzato per l’acquisto del biglietto verranno annullati. Il sito UEFA, all’indirizzo stabilito (clicca qui per accedere) è l’unico canale che consente l’acquisto dei biglietti, attraverso l’utilizzo del codice ricevuto. Chi non fosse ancora registrato, o registrato con un indirizzo mail differente, deve creare il proprio account utilizzando la mail in cui ha ricevuto le istruzioni su come procedere, che dovrà necessariamente essere utilizzata in fase di acquisto (QUI LA GUIDA COMPLETA PER L’ACQUISTO).

Codici biglietti finale Champions – Quando arrivano i biglietti

L’Inter ricorda che l’indirizzo mail sarà, a sua volta, lo stesso da dover utilizzare per accedere alla UEFA mobile tickets app (iOS | Android), dove verrà reso disponibile il biglietto digitale per l’accesso allo stadio. Si sconsiglia, inoltre, di accedere al portale UEFA tramite social login e/o Apple ID.

Importante: l’App può essere installata su un solo dispositivo, che dovrà essere utilizzato per accedere allo stadio. Non è quindi possibile accedere con lo stesso indirizzo mail su più dispositivi mobili.

I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa sulla APP Uefa Mobile Tickets a partire da venerdì 23 maggio, in maniera graduale. Non è necessario dunque allarmarsi se non lo si riceve nel primo giorno utile. Arriverà una notifica via mail o sulla app quando il biglietto sarà reso disponibile.

Codici biglietti finale Champions – Dettagli sulla trasferta

Una volta completato l’acquisto ai tifosi è richiesto di compilare il form presente al seguente link per facilitare l’organizzazione logistica e l’arrivo di tutti i tifosi nerazzurri a Monaco di Baviera. Ulteriori indicazioni utili per organizzare il viaggio e per la permanenza a Monaco di Baviera saranno rese disponibili nei giorni precedenti la partita.