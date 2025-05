Il Milan è uscito sconfitto dallo stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. Un obiettivo fallito che ha aperto ufficialmente una serie di riflessioni per il club rossonero in vista della prossima stagione.

Aspettando novità sull’eventuale innesto di un Direttore Sportivo, e di conseguenza sulla nomina di un nuovo allenatore, iniziano a circolare con insistenza numerose voci riguardanti alcuni pezzi pregiati della rosa rossonera che potrebbero lasciare Milanello: da Mike Maignan a Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno 2026, passando per Fikayo Tomori e Tijjani Reijnders.

Reijnders City – Costo a bilancio e impatto di una cessione

Proprio il centrocampista olandese, finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, potrebbe essere il sacrificato designato per una plusvalenza importante in vista di un bilancio 2025/26 che quasi sicuramente non potrà contare sugli importanti introiti della UEFA per la Champions League. Ma quanto porterebbe nelle casse del Milan una cessione di Reijnders? E che impatto avrebbe sui conti dei rossoneri?

Reijnders – che vanta un costo storico di 20,5 milioni di euro – è legato al Milan da un contratto appena rinnovato a marzo 2025 con una scadenza a giugno 2030. Il centrocampista olandese percepisce, grazie a questo nuovo accordo, 3,5 milioni netti pari a circa 4,59 milioni lordi. La sua quota di ammortamento è pari a poco più di 2,5 milioni, per un costo a bilancio che dal 2025/26 ammonterà a circa 7 milioni di euro.

Al 30 giugno 2025, il valore di Reijnders a bilancio sarà sceso a quota 12,3 milioni di euro. Qualunque cifra superiore a questa porterà i rossoneri a registrare una plusvalenza. In questi giorni si parla di una quotazione minima da parte del Milan intorno ai 70 milioni, il che significherebbe una plusvalenza di ben 57,7 milioni presumibilmente sul prossimo bilancio, sul quale potrebbe pesare in termini economici la mancata partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

A questa cifra si aggiungerebbe inoltre il risparmio sull’ammortamento e sullo stipendio lordo per la stagione 2025/26 che, come detto, è di poco superiore ai 7 milioni. In totale – sempre nell’ipotesi di una cessione per 70 milioni – l’effetto di un trasferimento sarebbe positivo per 64,7 milioni di euro.