Regolamento playoff Serie B 2025: tabellone e calendario completo

Con la fine della stagione regolare, i riflettori della Serie B si accendono sui playoff, il percorso decisivo per determinare la terza squadra promossa in Serie A. Il tabellone playoff Serie B 2025 è ufficiale, con le date fissate e il regolamento confermato dalla Lega Serie B. Sei squadre si sfideranno in un mini-torneo ad eliminazione diretta che si concluderà il 1° giugno 2025 con la finale di ritorno.

Regolamento playoff Serie B

Il regolamento dei playoff per la Serie B 2025 prevede un formato consolidato ma con alcune regole peculiari che valorizzano il rendimento in stagione regolare.

Turno preliminare

Le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto disputano il turno preliminare con due sfide secche in casa della meglio classifica:

Juve Stabia-Palermo

Catanzaro-Cesena

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si giocano i tempi supplementari. Se il punteggio resta invariato, si qualifica la squadra meglio piazzata senza calci di rigore.

Semifinali

Nel regolamento playoff Serie B, le vincenti del turno preliminare affrontano la 3ª e la 4ª classificata. Le semifinali si giocano con gare di andata (in casa della squadra proveniente dal preliminare) e ritorno (in casa della meglio classificata):

Spezia vs Catanzaro/Cesena

Cremonese vs Juve Stabia/Palermo

Se il risultato complessivo (andata + ritorno) è in parità, passa il turno la squadra meglio posizionata nella classifica finale senza supplementari o rigori.

Finale

Le due squadre vincitrici delle semifinali si affrontano in finale con gare di andata e ritorno. Il ritorno si gioca in casa della squadra con la miglior posizione in classifica.

In caso di parità nel punteggio complessivo, sale in Serie A la squadra con la miglior classifica stagionale.

Eccezione: se le due squadre hanno chiuso la stagione a pari punti, il ritorno prevede supplementari e calci di rigore in caso di ulteriore parità.

Calendario playoff Serie B 2025

Ecco il calendario ufficiale dei playoff Serie B 2025:

Turno preliminare : sabato 17 maggio 2025

: sabato Semifinali :

– Andata: mercoledì 21 maggio 2025

– Ritorno: domenica 25 maggio 2025

: – Andata: mercoledì – Ritorno: domenica Finale:

– Andata: giovedì 29 maggio 2025

– Ritorno: domenica 1° giugno 2025

Playoff Serie B, il tabellone completo

Turno preliminare:

Juve Stabia-Palermo

Catanzaro-Cesena

Semifinali:

Spezia vs Catanzaro/Cesena

Cremonese vs Juve Stabia/Palermo

Il regolamento playoff promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto. Con regole che premiano il merito sportivo stagionale, ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa all’ultimo posto utile per la promozione in Serie A.