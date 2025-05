Serie C, dove vedere il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff: segui la diretta

Questa sera andranno in scena le partite di ritorno valide per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, che vedrà in campo anche una seconda squadra: l’Atalanta Under 23, di scena sul campo della Torres dopo il clamoroso successo per 7-1 nella sfida di andata.

Sono sei le gare in programma, con le sei vincitrici che accederanno al secondo turno della fase nazionale. Oltre a queste per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C si aggiungeranno le tre squadre che hanno concluso al secondo posto i rispettivi gironi: Vicenza, Ternana e Audace Cerignola).

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Il calendario di tutte le partite

Questo, invece, il calendario di tutte le sfide dal secondo turno nazionale fino alla finalissima che decreterà la quarta e ultima squadra che sarà promossa in Serie B:

FASE PLAYOFF NAZIONALE:

secondo turno – gara di andata: domenica 18 maggio 2025

secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025

FINAL FOUR:

semifinali – gara di andata: domenica 25 maggio 2025

semifinali – gara di ritorno: mercoledì 28 maggio 2025

finale – gara di andata: lunedì 2 giugno 2025

finale – gara di ritorno: sabato 7 giugno 2025

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Dove seguire la diretta

Gli accoppiamenti delle sfide si determineranno tramite sorteggio, che si terrà giovedì 15 maggio alle ore 11.30. Gli abbinamenti verranno determinati in diretta televisiva su SkySport24. Anche da questo turno tutte le sfide si giocheranno con la formula di andata e ritorno e andranno in scena a partire da domenica 18 maggio.

Queste le sfide in programma questa sera: