Dove vedere Internazionali Roma in chiaro? E’ tutto pronto per gli Internazionali BNL d’Italia 2025, il torneo in programma a Roma tra il 7 e il 18 maggio 2025, che vedrà il ritorno in campo del tennista italiano Jannik Sinner, al rientro dopo la squalifica legata al caso Clostebol.

Il torneo sarà trasmesso integralmente da Sky. L’82esima edizione della manifestazione (clicca qui per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione) sarà disponibile sulla pay-tv di Comcast con oltre 500 ore live tra partite, studi e speciali dedicati.

Sky Sport trasmetterà integralmente l’ATP Masters 1000 e il WTA 1000, sia sui canali lineari – con la più ampia copertura quotidiana sul canale di riferimento Sky Sport Tennis, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena – sia sulle APP Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed EXTRA Match (per i clienti NOW), per non perdere neanche un punto delle sfide romane.

Dove vedere Internazionali Roma in chiaro? Il torneo maschile

Tuttavia, per chi non fosse abbonato a Sky esiste l’opportunità di seguire il torneo parzialmente in chiaro. Nel dettaglio, la Rai trasmetterà in chiaro 12 match del torneo maschile, uno al giorno, inclusa la finale. Le partite saranno visibili su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire gratuitamente gli incontri più importanti del torneo.

Di seguito, l’elenco delle giornate in cui la Rai trasmetterà un match in chiaro:

Mercoledì 7 maggio – Sonego -Burruchaga

Giovedì 8 maggio – Arnaldi -Bautista Agut

Venerdì 9 maggio – Musetti -Virtanen

Sabato 10 maggio – Sinner -Navone

Domenica 11 maggio – Musetti -Nakashima

Lunedì 12 maggio – Sinner -de Jong

Martedì 13 maggio – Sinner -Cerundolo

Mercoledì 14 maggio – Musetti -Zverev

Giovedì 15 maggio – Sinner -Ruud

Venerdì 16 maggio – semifinali

Sabato 17 maggio – finale femminile (da definire, in alternativa: finale doppio maschile o finale doppio femminile)

Domenica 18 maggio – finale maschile

Dove vedere Internazionali Roma in chiaro? Il torneo femminile

Per quanto riguarda invece il torneo femminile, il canale SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) trasmetterà in chiaro tutte le partite della rassegna. Inoltre, sarà possibile seguire gli incontri in streaming sulla piattaforma SuperTenniX, offrendo una copertura completa del torneo WTA.