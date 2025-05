Come acquistare biglietti finale Champions League 2025: info e prezzi

Come acquistare biglietti finale Champions League 2025? Dopo una prima fase di vendita tramite il sito ufficiale UEFA, con termine alle ore 11:00 (italiane) dell’11 aprile, l’Inter ha ufficializzato (vedi più sotto) anche le modalità di vendita dei tagliandi tramite il club nerazzurro.

I tagliandi più economici, della categoria “Fans First”, sono riservati esclusivamente ai supporter dei club partecipanti alle tre finali UEFA maschili. Questa politica evidenzia l’impegno della UEFA a mantenere gli eventi calcistici europei accessibili e con prezzi sostenibili per i veri tifosi.

Come acquistare biglietti finale Champions League 2025: tutti i dettagli

La finale della UEFA Champions League 2025 si giocherà il 31 maggio alle ore 21:00 presso la Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Dei 64.500 posti totali, 38.700 saranno disponibili per il pubblico e i tifosi. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna. I restanti saranno venduti online sul portale UEFA. Gli utenti selezionati riceveranno una notifica via email e potranno acquistare fino a due biglietti.

Prezzi dei biglietti finale Champions League 2025 (qui tutte le info):

Fans First (per i tifosi dei club finalisti): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950

I biglietti per spettatori con disabilità costano €70 e includono l’ingresso gratuito per un accompagnatore.

Come ricevere i biglietti finale Champions League 2025

Tutti i biglietti saranno distribuiti digitalmente tramite l’app UEFA Mobile Tickets, gratuita per dispositivi Android e iOS. Con l’app è possibile scaricare, trasferire, conservare o condividere i biglietti con un ospite. La sezione FAQ dell’app offre guide video su come utilizzare i biglietti elettronici.

I tagliandi sono soggetti a rigide condizioni di utilizzo che vietano la rivendita o il trasferimento non autorizzato. L’acquisto da canali non ufficiali può comportare l’invalidamento del biglietto. UEFA collaborerà con le autorità per verificare le richieste ed evitare che persone bandite dagli stadi possano acquistare i biglietti.

Biglietti Inter finale Champions: info per i tifosi

Per quanto riguarda l’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato le informazioni per i biglietti.

I biglietti della finale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale UEFA, dove i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consentirà l’acquisto. Questo codice potrà essere richiesto dagli Abbonati Serie A 2024/25 e dai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25.

Potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 09 maggio, compilare i dati necessari ed inviare la richiesta. Saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club per procedere.

Non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza indicata: si ha tempo fino alle ore 10:00 di lunedì 12 maggio.

La richiesta non comporta l’attribuzione automatica di un codice di accesso: i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi. I criteri di attribuzione basati sulla fedeltà e le fasi di invio del codice e dell’acquisto del biglietto saranno pubblicate su inter.it prossimamente.

Il codice sarà valido per l’acquisto di un (1) solo biglietto, strettamente personale e NON cedibile e l’indirizzo e-mail indicato per la ricezione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente lo stesso anche in fase di acquisto.

È presumibile che le richieste, seppur riservate ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti. Per questo motivo, il Club applicherà una logica che premia i più fedeli, tenendo in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni.

La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno.