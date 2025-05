Quante squadre vanno nelle coppe europee? Una domanda ricorrente per i tifosi, che si ripresenta anche ora che la stagione 2024/25 si avvia alla conclusione, in vista delle competizioni per club UEFA 2025/26. Ora che la Serie A si appresta a mandare in scena le sue ultime sfide, la situazione di classifica sta iniziando a delinearsi e con il passare del tempo capiremo quante e quali squadre riusciranno a ottenere un pass per l’Europa.

Ora che la stagione volge al termine e che anche la Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League, sappiamo che le italiane in Europa nel 2025/26 saranno sette (contro le otto di questa stagione). Tuttavia, gli accessi definitivi dipenderanno dal piazzamento finale delle formazioni in Serie A, e dal risultato della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio.

Quante squadre vanno nelle coppe europee? Le due alternative per la Serie A

Partendo dai numeri per la Serie A, queste sono le due alternative per le coppe europee 2025/26.

La prima riguarda il caso in cui la squadra vincitrice della Coppa Italia si classifichi dal settimo posto in giù in campionato:

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

– qualificazione diretta alla UEFA Champions League 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

e – qualificazione diretta alla UEFA Europa League 6° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Molto spesso, capita che la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata per le coppe europee tramite il campionato. Così potrebbe essere anche in questa edizione, ma tutto dipenderà dalla finale tra Milan e Bologna. Se a vincere il trofeo sarà una squadra già qualificata per le coppe, gli accessi tramite il campionato cambieranno come di seguito:

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

– qualificazione diretta alla UEFA Champions League 5° e 6° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

– qualificazione diretta alla UEFA Europa League 7° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Quante squadre vanno nelle coppe europee? Le variabili UEFA

Se quelli sopra sono i numeri garantiti per la Serie A, dalle coppe europee della stagione in corso emergono delle variabili che possono “scombinare” il quadro delle qualificate e aggiungere dei posti nelle coppe. Così però non sarà, almeno per quest’anno, dal momento in cui l’eliminazione della Fiorentina alle semifinali di Conference League chiude le porte alle alternative su questo fronte.

Non rientra in questo discorso neanche l’Inter. Anche qualora i nerazzurri dovessero trionfare in Champions League, sarebbero già qualificati per la competizione tramite il campionato. In questo caso, non si allargherebbero i posti a disposizione delle italiane, ma subentrerebbero squadre di altri campionati, come previsto dalle norme UEFA sull’accesso alle competizioni per club.

Quante squadre si qualificano per le coppe? L’esempio del 2023/24

Nel mezzo, ci sono chiaramente le opzioni che non prevedono il numero minimo ma neanche quello massimo di squadre qualificate per le competizioni per club UEFA. Per fare un esempio, proprio nella stagione 2024/25 (basata sulla classifica del campionato 2023/24) la Serie A ha portato un totale di otto squadre nelle coppe europee:

Cinque in Champions League (dal 1° al 5° posto in campionato, con l’Atalanta già qualificata nonostante la vittoria dell’Europa League)

Due in Europa League (6° e 7° posto in campionato)

Una in Conference League (8° posto in campionato)

Con il trascorrere delle giornate di campionato, seguendo il percorso della Fiorentina in Conference e guardando anche alle imminenti semifinali di Coppa Italia, sarà più facile individuare le opzioni valide per la Serie A.

Quante squadre si qualificano per le coppe? La classifica 2024/25

Attualmente, se il campionato di Serie A si concludesse oggi, queste sarebbero le due opzioni possibili (considerando che ancora non sappiamo chi conquisterà la Coppa Italia tra Milan e Bologna). Molto dipenderà anche dalla classifica finale della squadra che vincerà la coppa nazionale.

Questa sarebbe la situazione legata alle coppe in base alla classifica ad oggi, mercoledì 14 maggio:

Coppa Italia al Bologna

Inter (Champions League) Napoli (Champions League) Atalanta (Champions League) Juventus (Champions League) Lazio (Europa League) Roma (Conference League) Bologna (Europa League) Milan (nulla)

Coppa Italia al Milan