Marotta: «La legge anti-pirateria servirà a riequilibrare i ricavi dei club»

«La pirateria ha rappresentato e rappresenta sicuramente un grande danno per il movimento calcistico, è ora di dire basta. Questa legge, che è stata varata due anni fa, usando una metafora calcistica significa che se prima c’era il cartellino giallo oggi c’è il cartellino rosso. Questo servirà per riequilibrare quelli che sono i ricavi di un movimento che sicuramente è sempre in difficoltà».

Sono queste le parole di Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, intervenuto nella giornata odierna a margine della conferenza stampa dedicata alla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio.

Marotta ha espresso anche un pensiero sulla Sampdoria, retrocessa nella giornata di ieri in Serie C per la prima volta nella sua storia: «Chiaramente avendo vissuto anni splendidi, che hanno registrato non solo successi in termini emozionali ma anche di risultati, con l’epilogo poi finale della partecipazione alle fasi preliminari della Champions, oggi per questa retrocessione storica purtroppo non c’è che era rammaricarsi e dispiacersi».

«La speranza è che possano ritornare velocissimamente in Serie A che credo sia la categoria che competa a una società blasonata, come la Sampdoria. Nello sport rimane un’icona tra le più importanti», ha concluso il presidente dell’Inter.