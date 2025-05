Mancano poco più di tre settimane, ma la tensione è già alle stelle. Il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo per disputare la seconda finale di Champions League nel giro di tre stagioni, con l’obiettivo di sollevare il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

Dopo la sconfitta contro il Manchester City nel 2023, questa volta i nerazzurri affronteranno il Paris Saint-Germain, che non ha mai conquistato la Champions League nella sua storia. Sarà un match entusiasmante, per due formazioni che hanno portato a termine un percorso arduo, e che tutti i tifosi potranno seguire gratuitamente in tv.

Finale Champions in chiaro, la scelta di Sky per PSG-Inter

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Sky ha infatti deciso di trasmettere l’incontro in diretta in chiaro su TV8. La pay-tv di Comcast non cederà dunque i diritti della sfida ad un’altra emittente, ma come accaduto per la semifinale di ritorno Inter-Barcellona aprirà le porte del big match al suo canale in chiaro (al canale numero 8 del digitale terrestre).

Va ricordato che, per quanto riguarda questa sfida, la trasmissione in chiaro è contemplata dalle norme AgCom sugli eventi di grande interesse per il Paese. Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” è inserita infatti anche la finale di Champions League, solamente qualora preveda la presenza di almeno una squadra italiana.

«L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari». Al punto “e” di questa lista si trovano «la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».