Chi canta inno Mameli finale Coppa Italia: tutte le informazioni

Chi canta Inno Mameli finale Coppa Italia? Tutto pronto per la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma stasera allo Stadio Olimpico di Roma. A contendersi il trofeo saranno il Milan, guidato da Sergio Conceicao, e il Bologna di Vincenzo Italiano. Una sfida inedita che promette spettacolo, emozione e grandi nomi, sia in campo che fuori.

In attesa del calcio d’inizio, cresce la curiosità tra i tifosi anche su un dettaglio ormai parte integrante dell’evento: chi canta l’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia?

Le ultime cinque vincitrici della Coppa Italia (dalla meno recente alla più recente)

2019/2020 – Napoli

– Napoli 2020/2021 – Juventus

– Juventus 2021/2022 – Inter

– Inter 2022/2023 – Inter

– Inter 2023/2024 – Lazio

Come da tradizione, la cerimonia prepartita sarà impreziosita dall’esecuzione dell’Inno nazionale italiano (detto anche il Canto degli Italiani). La performance si svolgerà con le squadre e la terna arbitrale già schierate sul terreno di gioco, accompagnate dalla banda dell’Arma dei Carabinieri.

Chi canta l’Inno Mameli alla finale Coppa Italia 2024/2025?

A interpretare l’Inno di Mameli in apertura della finale di Coppa Italia (scopri qui quanto vale la Coppa Italia 2024 2025) sarà Chiara Galiazzo, cantante italiana nota per la sua voce intensa e dallo stile raffinato. La sua esibizione darà ufficialmente il via alla serata, poco prima del fischio d’inizio previsto per le 21:00.

Chi canta Inno Mameli finale Coppa Italia: chi è Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo, nata a Padova nel 1986, ha raggiunto la notorietà nel 2012, vincendo la sesta edizione di X Factor. La sua interpretazione del brano “Due respiri”, scritto da Eros Ramazzotti, le ha permesso di scalare le classifiche e conquistare l’attenzione del grande pubblico.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a più edizioni del Festival di Sanremo, portando brani apprezzati per la loro profondità e sensibilità artistica. Tra i suoi successi più noti ci sono “Straordinario”, “Il rimedio, la vita e la cura” e “Vieni con me”.

Ha collaborato con artisti di rilievo come Mika, Fiorella Mannoia e Francesco Agnelli, costruendo una carriera all’insegna della qualità e della coerenza musicale.

Una presenza già nota alla Coppa Italia

Non è la prima volta che Chiara canta l’inno in occasione di una finale di Coppa Italia. Era già successo il 20 maggio 2015, quando si esibì prima del match tra Juventus e Lazio, poi vinto dai bianconeri.