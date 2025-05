Mancano solamente due giornate al termine del campionato di Serie A, che si prepara a scrivere tutti i suoi verdetti di stagione. Ma se la corsa al titolo e quella per la salvezza sono ridotte a poche partecipanti, la gara per l’ultimo piazzamento nella prossima edizione della Champions League non è mai stata così incerta negli ultimi anni.

Sono tre le squadre attualmente in corsa per l’ultimo posto, non considerano più il Bologna reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, con la classifica che – a 180 minuti dal termine – recita:

Juventus – 64 punti (53 gol fatti; 33 gol subiti)

Lazio – 64 punti (59 gol fatti; 46 gol subiti)

Roma – 63 punti (51 gol fatti; 34 gol subiti)

La prima discriminante per stabilire chi si trova davanti in classifica è quella dei punti conquistati negli scontri diretti. Segue la differenza reti sempre negli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità, si passa a valutare la differenza reti generale e, in caso di ulteriore equilibrio, i gol segnati in tutto il campionato.

Classifica avulsa Roma Lazio Juve – La situazione degli scontri diretti

Sul fronte degli scontri diretti, la situazione attualmente è la seguente:

IN VANTAGGIO

Juventus sulla Lazio

Roma sulla Lazio

IN SVANTAGGIO

Lazio con Juventus e Roma

IN PARITÀ

Juventus e Roma

Classifica avulsa Roma Lazio Juve – L’arrivo di tutte le squadre a pari punti

Detto degli scontri diretti, considerando la classifica attuale e le poche partite rimaste, è anche possibile che si configuri una situazione di parità in graduatoria al termine del campionato tra tre o più squadre. In questo caso, bisogna guardare alla classifica avulsa, tenendo conto dei medesimi criteri considerati sopra.

Giocatosi anche l’ultimo scontro diretto, Lazio-Juventus, la classifica avulsa vede Juventus e Roma a pari punti. Tuttavia, i giallorossi sono davanti, dal momento in cui vengono premiati dalla differenza reti negli scontri diretti: