Due biglietti per Inter-PSG, due voli e l’alloggio a Monaco di Baviera per seguire la finale della Champions League 2024/25. E’ questo il premio messo in palio dalla UEFA con un nuovo contest lanciato nella serata di ieri e che consentirà a due fortunati vincitori di prendere parte all’ultimo atto della massima competizione europea per club.

A partire dalle 23.00 del 7 maggio e fino alle 23.59 del 18 maggio 2025, le persone interessate potranno partecipare all’estrazione per provare a ottenere due tagliandi. Nel dettaglio, la UEFA offre:

Un volo di andata e ritorno in classe economica per il vincitore del contest e per un suo accompagnatore, dalla località di partenza del vincitore (con l’accompagnatore che dovrà partire dallo stesso aeroporto del vincitore) a Monaco di Baviera. A seconda della località in cui si trova il vincitore, la UEFA potrà, a sua esclusiva discrezione, sostituire il volo di andata e ritorno con un viaggio in treno andata e ritorno da una stazione situata a una distanza ragionevole dalla località di partenza del vincitore, come stabilito dalla UEFA.

Due biglietti per la Finale di UEFA Champions League 2025 (per il vincitore e l’accompagnatore) a Monaco di Baviera il 31 maggio 2025;

Soggiorno per due persone (il vincitore e l’accompagnatore) per due notti in un hotel scelto dalla UEFA. In base alla disponibilità dei mezzi di trasporto, il vincitore e l’accompagnatore potrebbero essere tenuti a viaggiare in date alternative; in tal caso, la UEFA potrà fornire notti aggiuntive di alloggio, a sua esclusiva discrezione.

Per partecipare al contest, è sufficiente visitare la pagina UEFA di riferimento e cliccare su “Play now” per accedere (previa registrazione) al quiz che dà accesso ai premi. Il tifoso potrà scegliere di rispondere a cinque domande sull’Inter, sul PSG o sulla Champions 2024/25, e in caso di risposte corrette sarà inserito tra i candidati a ricevere il premio.