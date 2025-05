È ufficiale, Carlo Ancelotti sarà il primo commissario tecnico straniero a sedersi sulla panchina del Brasile. L’allenatore italiano lascerà così il Real Madrid dopo il suo ritorno nel 2021.

Il primo grande obiettivo per Ancelotti è quello di riportare la Coppa del Mondo in Brasile a distanza da 24 anni dall’ultima volta. Infatti, il tecnico italiano guiderà la Seleçao nella rassegna iridata del 2026 in USA, Messico e Canada.

Ancelotti stipendio Brasile – Le cifre dell’intesa

Secondo quanto riportato da O Globo, le trattative tra le parti si basano sui seguenti termini: oltre a uno stipendio mensile di 4 milioni di real (che valgono uno stipendio annuo pari a circa 7,5 milioni di euro), nell’accordo c’è anche un bonus di 5 milioni di euro, stanziato dalla Confederazione brasiliana (Cbf), il Brasile vincerà la Coppa del Mondo del 2026.

Si realizza così il sogno del presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, che non ha mai nascosto di voler Ancelotti sulla panchina della Seleçao e ha fatto muovere degli intermediari di sua fiducia, due imprenditori e non agenti sportivi, per portare avanti le trattative senza sollevare troppi polveroni e indispettire il Real e il suo presidente, Florentino Perez, o mettere in difficoltà Ancelotti, che ha sempre detto che avrebbe deciso del suo futuro solo dopo aver parlato con lui, dato che il contratto tra il tecnico e il club scadrebbe solo nel giugno 2026.

In realtà però Ancelotti ha chiesto informazioni sulla situazione nella Cbf all’ex compagno di squadra Paulo Roberto Falcao e al suo ex giocatore del Milan Kakà. La Liga finirà solo il 25 maggio prossimo e fino ad allora, Ancelotti ha intenzione di onorare al massimo il suo contratto con il Real Madrid, che però chiuderà la stagione con un solo trofeo conquistato, la Supercoppa europea contro l’Atalanta ad agosto.

Ancelotti stipendio Brasile – Oltre al bonus sono previsti alcuni privilegi

L’accordo include anche alcuni privilegi, come il noleggio di un jet privato per permettergli di recarsi in Europa alcune volte, e il pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui vivrà a Rio de Janeiro. L’intesa prevede anche l’organizzazione di un’amichevole tra il Brasile e il Real Madrid. Secondo il piano iniziale, Ancelotti arriverà a Rio de Janeiro il 26 maggio e, subito dopo, annuncerà i giocatori convocati per le due partite delle qualificazioni: contro l’Ecuador e il Paraguay, in programma il 5 e il 10 giugno.