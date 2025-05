Le biciclette più costose del Giro d’Italia 2025: ecco il prezzo delle bici dei campioni

Ogni anno, il Giro d’Italia attira milioni di appassionati, e una delle domande più frequenti tra i fan è: quanto costa la bicicletta del Giro d’Italia? Le bici usate dai professionisti non sono semplici mezzi di trasporto: sono gioielli tecnologici, leggeri, aerodinamici e costruiti con materiali all’avanguardia, per i ciclisti più pagati del panorama mondiale.

Biciclette del Giro d’Italia: tecnologia da Formula 1

Le bici usate al Giro d’Italia 2025 sono progettate per offrire massima prestazione, sia in salita che in discesa. I telai sono realizzati in fibra di carbonio, i gruppi cambio sono elettronici, e ogni componente è pensato per ottimizzare il peso e l’efficienza.

Tra i marchi di biciclette più popolari al Giro troviamo:

Pinarello

Specialized

Colnago

Bianchi

Cervélo

Wilier Triestina

Ogni squadra ha la sua bici ufficiale, spesso personalizzata con colori e componenti esclusivi.

Quanto costa bicicletta Giro d’Italia?

La risposta alla domanda “quanto costa bicicletta Giro d’Italia” dipende da vari fattori, ma in media una bici da corsa professionale ha un prezzo che varia tra i 10.000 e i 15.000 euro. Alcuni modelli top di gamma, con configurazioni speciali, possono arrivare anche a 20.000 euro.

Ecco alcuni esempi di bici usate al Giro e i loro prezzi indicativi:

Pinarello Dogma F12/F : €12.000 – €15.000

: €12.000 – €15.000 Specialized S-Works Tarmac SL8 : €13.000 – €14.500

: €13.000 – €14.500 Colnago V4Rs (usata da UAE Team Emirates) : €14.000 – €16.000

: €14.000 – €16.000 Bianchi Oltre RC: €12.000 – €13.500

🔧 Nota: Le biciclette dei professionisti spesso includono ruote in carbonio, cambio elettronico Shimano Di2 o SRAM Red AXS, e accessori su misura che ne alzano il valore complessivo.

È possibile comprare una bicicletta del Giro?

Sì, molte aziende vendono al pubblico repliche dei modelli da gara o addirittura bici ex-team a fine stagione. Se vuoi una bici “da Giro”, puoi trovare versioni leggermente semplificate a partire da 5.000 euro, ideali per amatori esigenti.