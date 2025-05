Montpellier PSG in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Montpellier PSG in streaming gratis, gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Ligue 1.

Il calcio francese torna in campo in questo 2025 e dopo averlo fatto con la Ligue 1 è il turno anche della coppa nazionale che vede di fronte nelle sue sfide in programma anche una gara di altissimo livello di due grandi protagoniste del campionato di quest’anno. Da una parte il Marsiglia di Roberto De Zerbi che sta provando a tornare ai fasti di un tempo, dall’altra quel Lille che ne ha preso il posto accanto al PSG in Europa.

Montpellier PSG in streaming gratis – Quando si gioca

La partita fra Montpellier e PSG si giocherà allo Stade de la Mosson di Montpellier, sabato 10 maggio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

Montpellier PSG in streaming gratis – Come seguire la sfida

La sfida Montpellier-PSG non sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, i diritti televisivi della Ligue 1, come della Coppa di Francia, non sono stati acquistati da nessun broadcaster per il mercato italiano.

Fino allo scorso anno la Ligue 1 era trasmessa da Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI), mentre la coppa nazionale non è trasmessa in Italia dal 2020 quando ne deteneva i diritti Sportitalia. Infatti, la Coppa di Francia non era stata abbinata al campionato nemmeno quando a detenerli è stato DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che però ha deciso di non rinnovare l’accordo anche per questa stagione, dove la piattaforma streaming continua a trasmettere tutte le partite della Serie A, la Serie B, la Liga spagnola e, questa estate, la prima edizione del Mondiale per Club in modalità gratuita.