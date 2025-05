Quanto guadagna un ciclista professionista? Le cifre dei protagonisti al Giro d'Italia

Quanto guadagna un ciclista? La risposta varia in base al ruolo, al tipo di squadra e al livello di competizione. Al Giro d’Italia, come in molte corse World Tour, la maggior parte dei corridori sono gregari: atleti fondamentali per il successo della squadra, ma lontani dai riflettori e, soprattutto, dai grandi stipendi.

Stipendio minimo dei ciclisti professionisti

Quando si parla di quanto guadagna un ciclista, è importante distinguere tra categorie e ruoli nel ciclismo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel circuito World Tour, il salario minimo fissato dall’UCI è di 44.000 euro annui per i ciclisti assunti come dipendenti, e di 72.000 euro per gli indipendenti, che devono versare autonomamente le tasse nel proprio Paese di residenza.

Nelle squadre Professional (di seconda fascia), il minimo salariale scende a 35.000 euro per i dipendenti e 58.000 euro per gli indipendenti.

Quanto guadagna un ciclista di alto livello?

I ciclisti di punta possono arrivare a percepire cifre milionarie. Ad esempio, secondo la Gazzetta dello Sport, Primoz Roglic guadagna oltre 4,5 milioni di euro a stagione. Si tratta di eccezioni riservate ai capitani più vincenti e ai leader delle grandi corse a tappe.

Quanto guadagna un gregario?

La maggior parte dei ciclisti professionisti è composta da gregari. Il loro guadagno dipende molto dalla squadra e dal ruolo. In team di alto livello come UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike o Red Bull, i gregari di qualità possono guadagnare tra i 500.000 e gli 800.000 euro all’anno.

Chi lavora come ultimo uomo per un velocista può guadagnare tra i 300.000 e i 400.000 euro. Tuttavia, molti atleti guadagnano il minimo sindacale, pari a circa 3.000 euro al mese, spesso percorrendo migliaia di chilometri per cifre contenute.

Bonus, premi e guadagni extra

Oltre allo stipendio base, i ciclisti professionisti possono incrementare i guadagni attraverso premi (qui il montepremi Giro d’Italia 2025):

Un traguardo volante in una tappa può valere 500 euro

Un criterium può fruttare 1.000-2.000 euro

I capitani spesso redistribuiscono i premi di tappa ai compagni, con un 15-20% destinato allo staff e il resto suddiviso tra i gregari

Questi bonus possono rappresentare un’aggiunta utile di 1.000-2.000 euro extra durante una corsa importante come il Giro d’Italia.

Conclusione: quanto guadagna un ciclista?

La risposta alla domanda “quanto guadagna un ciclista” dipende da numerosi fattori: ruolo, squadra, risultati e livello della competizione. Si va da stipendi multimilionari a compensi più modesti, ma in ogni caso il ciclismo resta uno sport ad altissima intensità fisica e mentale, dove il sacrificio è parte integrante del lavoro.