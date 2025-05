Fumata bianca dopo il conclave: è stato eletto il nuovo Papa, il successore di Papa Francesco. Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio: il suono a distesa delle campane di San Pietro confermano, tra l’esultanza della folla in piazza, l’elezione del nuovo Papa. Sono già 15mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata, come spiegano le forze dell’ordine. Il flusso aumenterà dopo la fumata bianca.

Per quale squadra tifa il Papa – Eletto più velocemente di Bergoglio

Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave. Dopo la fumata bianca e udito il suono delle campane a distesa tantissimi fedeli, cittadini o turisti che si trovavano nelle vie limitrofe si stanno muovendo verso piazza San Pietro.

Il nuovo Pontefice potrebbe essere un appassionato di calcio con Papa Francesco che ha unito ancora di più il mondo del calcio alla Chiesa essendo stato lui un grande tifoso della squadra argentina del San Lorenzo, di cui era uno storico socio. Inoltre, a cinque mesi dalla sua elezione si giocò una amichevole fra Italia e Argentina a Roma, vittoria dell’Albiceleste per 2-1, con le due selezioni che si recarono il giorno prima proprio in Vaticano per una udienza con il Papa

E in futuro ce ne sarà probabilmente un’altra a rendere omaggio a Francesco, come annunciato dallo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino.

(Image credit: Depositphotos)