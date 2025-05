Le squalifiche in campionato si scontano in Coppa Italia? I tifosi spesso si chiedono come si incrocino le squalifiche tra le competizioni nazionali, dalla Serie A alla Coppa Italia. Domanda che assume rilievo soprattutto in vista della sfida di campionato tra Milan e Bologna, antipasto del match in programma mercoledì 14 maggio e che deciderà la vincitrice della Coppa Italia.

A livello di regolamento, è chiaramente spiegato quando un calciatore espulso in Coppa Italia (o diffidato in campionato) sconterà la sua squalifica. Per analizzare la situazione, è possibile rifarsi a quello che spiega Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, precisamente all’articolo 19 comma 4 e all’articolo 21 comma 1.

Le squalifiche in campionato si scontano in Coppa Italia? Il regolamento

L’articolo 19 (Esecuzione delle sanzioni), nel comma 4, sottolinea che:

Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

L’articolo 21 (Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici) al comma 1 spiega che:

Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

Le squalifiche in campionato si scontano in Coppa Italia? Come funziona la norma

In sostanza, quindi, le squalifiche che i giocatori ricevono in campionato non si scontano in Coppa Italia, mentre quelle rimediate Coppa Italia valgono solamente all’interno della stessa competizione: il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, infatti, spiega chiaramente come le gare di Coppa Italia, seppur organizzate dalle stesse leghe che organizzano i campionati (la Lega Serie A organizza sia il campionato che il torneo), vengano considerate partite a parte rispetto ai singoli campionati per quanto riguarda le squalifiche.

Per questo, se un giocatore dovesse venire espulso in campionato dovrà scontare la sua squalifica nella giornata successiva del torneo (anche, eventualmente, nella stagione seguente nel caso in cui la squadra sia eliminata). Le sanzioni irrogate in Milan-Bologna non influiranno dunque sulla finale di Roma, in programma il 14 maggio.