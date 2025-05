Juve, scatta l'obbligo di riscatto per Kelly: l'impatto a bilancio dell'operazione 

Lloyd Kelly è diventato un giocatore della Juventus a titolo definitivo. L’obbligo di riscatto del difensore inglese arrivato a Torino dal Newcastle lo scorso gennaio è già scattato anche se la qualificazione in Champions League o in un’altra coppa non è ancora sicura.

Secondo quanto riportato da La Stampa, tra le clausole che regolavano il prestito alla Juventus era stata fissata una soglia minima di presenze stagionali, facilmente raggiungibile, e che Kelly ha già raggiunto. Ma come impatta questo riscatto sul bilancio della Juventus?

Kelly riscatto Juventus – I dettagli dell’operazione

A livello contabile, non c’è un effetto particolare, dal momento in cui la stessa Juventus ha sempre considerato l’acquisto di Kelly come un’operazione a titolo definitivo. I versamenti al Newcastle prevedevano 3 milioni per il prestito (oltre ad oneri accessori per 0,8 milioni) e 14,5 milioni per il riscatto (oltre ad oneri accessori per 2,7 milioni).

Questo corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 6,5 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Tuttavia, «stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, l’operazione ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna (3 febbraio 2025, ndr) per un importo complessivo pari a € 17,5 milioni, oltre a oneri accessori».

Kelly riscatto Juventus – L’impatto a bilancio

Dunque, considerando la cifra complessiva dell’acquisto (17,5 milioni di euro), tra la quota di ammortamento e l’ingaggio per la seconda parte di stagione, Kelly è costato poco meno di 4,2 milioni di euro alla Juventus nel 2024/25.

Questa cifra si alzerà per la stagione 2025/26, per un totale di 8,33 milioni di euro tra la quota ammortamento (3,89 milioni) e lo stipendio per tutto l’anno (4,44 milioni).