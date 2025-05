Dove vedere Internazionali Roma 2025? Ha preso il via ufficialmente il Masters 1000 della capitale, che va in scena dal 6 al 18 maggio 2025. Tutta la manifestazione (qui lo speciale di Sport e Finanza) – che vede il ritorno in campo di Jannik Sinner – è trasmessa su Sky, broadcaster ufficiale dell’ATP Tour: l’82esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia sarà trasmessa sulla pay-tv di Comcast con oltre 500 ore live tra partite, studi e speciali dedicati.

Sky Sport trasmetterà integralmente l’ATP Masters 1000 e il WTA 1000, sia sui canali lineari – con la più ampia copertura quotidiana sul canale di riferimento Sky Sport Tennis, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena – sia sulle APP Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed EXTRA Match (per i clienti NOW), per non perdere neanche un punto delle sfide romane.

Dove vedere Internazionali Roma 2025? La giornata di Sky

La giornata inizierà su Sky Sport 24, prima che partano gli incontri, con Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti che, in diretta dal Foro Italico, presenteranno il programma del giorno, i protagonisti e i temi in primo piano, anche grazie alle incursioni di Giorgia Mecca. Un occhio al tabellone, l’altro all’ordine di gioco, per scoprire chi e quando si esibirà sulla terra rossa romana.

Ma, soprattutto, una grandissima attenzione sarà riservata a quello che succederà prima e dopo gli incontri. In particolare, l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner sarà vissuta in ogni istante, per tutta la durata delle giornate romane: dall’hotel ai trasferimenti, dagli allenamenti agli incontri con i tifosi. Grazie a Sky Sport sarà possibile conoscere, minuto per minuto, quello che succede dentro e intorno agli Internazionali, immergendosi nel fascino senza pari dell’atmosfera del torneo.

Dove vedere Internazionali Roma 2025? Sky Tennis Show

Sky Tennis Show sarà il super-studio con realtà virtuale che accompagnerà gli appassionati nel corso della giornata con 3 grandi appuntamenti:

alle 13.30 su Sky Sport 24

alle 18.30 e a fine giornata su Sky Sport Tennis, con la conduzione di Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi e i loro ospiti, oltre alle voci, ai commenti e ai retroscena degli inviati a Roma.

Non mancherà, tra una sfida in campo e l’altra, lo spazio per gli aggiornamenti, le interviste e gli approfondimenti negli studi di continuità che faranno rimbalzare la linea tra Milano Santa Giulia e la postazione di Sky Sport all’interno del Foro Italico. Ampio spazio per le elaborazioni grafiche dello Sky Sport Tech, la lente d’ingrandimento virtuale che analizzerà i colpi decisivi e le giocate più belle.

Dove vedere Internazionali Roma 2025? The Insider Internazionali d’Italia

Infine, ogni sera, tornerà l’appuntamento con The Insider Internazionali d’Italia, il magazine di approfondimento curato da Giuseppe Marzo e condotto da Stefano Meloccaro che riassumerà in mezz’ora, al termine di ogni giornata, il torneo da un punto di vista originale e ironico, con highlights, interviste esclusive e uno sguardo su ciò che succede dietro le quinte.

Dove vedere Internazionali Roma 2025? I volti e le voci del tennis su Sky

Su Sky gli Internazionali BNL d’Italia saranno commentati da una squadra di grandi interpreti della racchetta. A partire dai 4 capitani: Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale italiana; Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di campioni del calibro di Roger Federer; Paolo Bertolucci, il “braccio d’oro” dell’Italia vincitrice della Coppa Davis 1976; a loro si aggiungeranno la voce e la competenza di Renzo Furlan, ex n.19 del ranking mondiale ATP e recentemente allenatore di Jasmine Paolini.

La squadra tennis di Sky Sport si completa poi con Stefano Pescosolido, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Salvatore Caruso e Nicolò Cotto. Nel team che racconterà gli Internazionali BNL d’Italia ci saranno i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Paolo Aghemo, Andrea Solaini, Nicolò Ramella e Riccardo Bisti. Il coordinamento editoriale sarà di Marco Caineri, con Giampaolo Iurilli e Matteo Renzoni, in redazione Barbara Grassi, Michela Curcio ed Ettore Mazzara.

Dove vedere Internazionali Roma 2025? Le partite del torneo in chiaro

Le partite del torneo maschile ATP Masters 1000 sono inoltre disponibili in streaming (tutto il torneo) su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2: 11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay. Le partite del torneo fermminile WTA 1000 sono trasmesse in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.