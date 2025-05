Dove comprare biglietti finale Champions League 2025: info e prezzi

Dove comprare biglietti finale Champions League 2025? La UEFA ha dato il via alla fase ufficiale di vendita per le finali delle competizioni europee per club, disponibile esclusivamente sul sito ufficiale UEFA. Questa fase, destinata al pubblico generale, si è conclusa alle ore 11:00 italiane dell’11 aprile. Non include però i biglietti riservati ai tifosi delle due squadre che si sfideranno nella finale del 31 maggio a Monaco di Baviera.

I tagliandi più economici, identificati con la categoria “Fans First”, sono destinati ai tifosi delle squadre finaliste. Si tratta di un’iniziativa pensata per rendere il calcio europeo più accessibile e offrire prezzi equi agli appassionati veri.

Per chi vuole sapere come acquistare biglietti finale Champions League 2025, la distribuzione dei biglietti riservati ai supporter delle squadre in finale è organizzata direttamente dai rispettivi club. Gli altri tagliandi sono invece assegnati alla UEFA, alle federazioni nazionali, agli sponsor, ai media partner e all’organizzazione locale.

Dove comprare biglietti finale Champions League 2025: guida completa

La finale della Champions League 2025 si giocherà il 31 maggio alle ore 21:00 presso la Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Dei 64.500 posti disponibili, 38.700 saranno destinati al pubblico e ai tifosi. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno acquistabili direttamente sul sito UEFA. I richiedenti selezionati riceveranno una mail di conferma e potranno comprare fino a due biglietti ciascuno.

Prezzi dei biglietti finale Champions League 2025:

Fans First (riservati ai tifosi dei club finalisti): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950

Per gli spettatori con disabilità, il prezzo del biglietto è €70 e include l’accesso gratuito per un accompagnatore.

Come riceverai i biglietti per la finale di Champions League 2025

I biglietti acquistati verranno consegnati in formato digitale attraverso l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Grazie all’app è possibile salvare, trasferire o assegnare i biglietti a un’altra persona. Nella sezione FAQ dell’app sono disponibili video tutorial che spiegano passo passo come utilizzare i biglietti digitali.

I biglietti sono soggetti a termini di utilizzo severi: la rivendita o il trasferimento non autorizzato comportano l’annullamento del biglietto. La UEFA collaborerà con le autorità per verificare l’identità degli acquirenti e prevenire abusi, inclusi quelli da parte di persone interdette dagli stadi.

Biglietti Inter finale Champions: cosa devono sapere i tifosi

Per i tifosi dei club finalisti, come ad esempio l’Inter, la procedura sarà diversa. La UEFA specifica che:

«Sono un membro del fan club di una delle squadre finaliste e vorrei comprare i biglietti. Cosa devo fare?» La risposta è semplice: «Chi è iscritto ai fan club deve contattare direttamente il proprio club per ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta dei biglietti».