Fumata bianca: eletto il nuovo Papa

Fumata bianca dopo il conclave: è stato eletto il nuovo Papa, il successore di Papa Francesco. Il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio: il suono a distesa delle campane di San Pietro confermano, tra l’esultanza della folla in piazza, l’elezione del nuovo Papa. Sono già 15mila le persone arrivate a San Pietro per assistere alla fumata, come spiegano le forze dell’ordine. Il flusso aumenterà dopo la fumata bianca.

Chi è il nuovo Papa, eletto più velocemente di Bergoglio

Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave. Dopo la fumata bianca e udito il suono delle campane a distesa tantissimi fedeli, cittadini o turisti che si trovavano nelle vie limitrofe si stanno muovendo verso piazza San Pietro.

Il flusso di persone è già in aumento pochi minuti dopo la fumata bianca. Nelle strade attorno all’area del Vaticano gruppi di persone si stanno affrettando correndo per raggiungere San Pietro. Il piano sicurezza prevede un doppio step di controlli per raggiungere la piazza: prima ai varchi di prefiltraggio e poi ai chek-point dotati di metal detector.

Chi è nuovo Papa, il quinto dal 1900 eletto in soli due giorni di conclave

Dal 1900 in poi sono stati cinque i Papi eletti al secondo giorno di conclave: prima di questo è toccato a Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. A ridosso del secondo conflitto mondiale si tenne il conclave più breve del secolo scorso: bastarono tre scrutini in due giorni ad Eugenio Pacelli per salire al soglio pontificio con il nome di Pio XII, il 2 marzo del 1939. Albino Luciani raggiunse il quorum in due giorni e quattro scrutini diventando papa il 26 agosto del 1978 con il nome di Giovanni Paolo I. Anche Joseph Ratzinger, primo papa del terzo millennio con il nome di Benedetto XVI, fu eletto in due giorni e quattro scrutini, il 19 aprile del 2005. A Jeorge Mario Bergoglio sono stati sufficienti cinque scrutini e due giorni il 13 marzo 2013.

[IN AGGIORNAMENTO]