Giro di Italia 2025: dove vedere la corsa Rosa in chiaro

Se hai cliccato su questo articolo è perché stai cercando dove vedere Giro di Italia tv streaming. Venerdì 9 maggio inizierà il Giro di Italia 2025, che conterà 3433 km totali e 52350 metri di dislivello, e vedrà la sua tappa finale svolgersi domenica 1° giugno.

Corsa Rosa che parte da Durazzo, in Albania, e dopo oltre tremila chilometri si concluderà domenica 1° giugno sull’ultimo traguardo di Roma passando da Matera, Napoli, Siena, Pisa, Modena, Vicenza, Treviso verso le grandi salite che decideranno la corsa, fra cui l’Alpe San Pellegrino, il Monte Grappa, il Mortirolo, il Col de Joux e il Colle delle Finestre Cima Coppi.

Dove vedere Giro di Italia tv streaming – Gli appuntamenti sulla Rai

Quello della Rai, tra tv, radio, RaiPlay, web e social sarà un racconto totale, dal mattino fino a tarda notte.

Nello specifico, per quanto riguarda l’offerta televisiva anche nel 2025 la Rai e Rai Sport proporranno trasmissioni di presentazione della giornata, le tappe integrali, lo storico Processo alla Tappa, un ampio reportage alle 22 e, intorno alla mezzanotte, la riproposizione delle fasi salienti di tappa. Torneranno, nel palinsesto, diviso tra Rai 2 e Rai Sport HD, tutti i tradizionali appuntamenti che si succederanno, uno dietro l’altro, per raccontare un’emozione dietro l’altra.

Si comincerà con Giro Mattina che partirà 45 minuti prima del via di ogni tappa e si andrà avanti con Prima Diretta, Giro in diretta, Giro all’arrivo, il Processo alla Tappa, TGiro – quest’anno in onda alle 22 – e Giro Notte, a mezzanotte.

Le voci del Giro in tv saranno tre: il telecronista Francesco Pancani, il tecnico dedicato alla tattica e alla tecnica Stefano Garzelli e Fabio Genovesi, scrittore e fine conoscitore della storia e della cultura italiana, che accompagnerà i telespettatori, tra aneddoti e racconti, attraverso le strade della nostra penisola. A loro, come sempre, si aggiungerà il commento dalla corsa con i due cronisti in moto: Giada Borgato e Stefano Rizzato.

Questo il dettaglio delle trasmissioni

Giro Mattina (Rai Sport HD, in onda 45 minuti prima della partenza di ogni tappa)

La trasmissione vivrà i 45 minuti che precedono il via di ogni tappa in tutti i suoi aspetti: l’emozione, le speranze e i timori dei corridori, l’atmosfera, i colori e i profumi del Villaggio allestito in prossimità dei fogli firma. Ma anche la cultura, la storia dei luoghi che ospitano le partenze, e poi le tattiche, gli spunti e i possibili sviluppi della corsa. Condurrà Tommaso Mecarozzi con Daniele Bennati. Gli inviati Umberto Martini ed Ettore Giovannelli, invece, raccoglieranno le voci dei protagonisti e racconteranno l’atmosfera delle località di partenza. Ogni giorno, poi, il focus sul meteo della tappa – elemento sempre fondamentale anche per lo sviluppo della corsa – e sulla viabilità legata al passaggio della carovana, con Rai Pubblica Utilità.

Giro in diretta e Giro all’arrivo (Rai Sport HD e Rai 2, dalle 14.00)

Anche per questa edizione, le immagini della corsa saranno proposte live dal primo all’ultimo km. Dalla cabina di commento, il racconto dei commentatori al microfono comincerà su Rai Sport HD per passare, alle 14.00 in punto, su Rai 2. Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Fabio Genovesi racconteranno i circa 120 km conclusivi, quelli decisivi, e si avvarranno della preziosa collaborazione in corsa delle moto cronaca. Umberto Martini, sulla linea d’arrivo, raccoglierà le impressioni a caldo dei protagonisti.

Il Processo alla Tappa (Rai 2, dalle 17.15 circa alle 18.00)

Subito dopo la conclusione della telecronaca, la linea passerà direttamente al “Processo alla Tappa”, una trasmissione entrata di diritto nella storia della radio prima e della Tv poi. Sul palco del “Processo” Alessandro Fabretti, con due commentatori d’eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati. Sarà una tavola rotonda nella quale valutare criticamente la frazione appena conclusa insieme con i protagonisti della corsa: ciclisti, tecnici, giornalisti accreditati, ognuno con la propria tesi da difendere ed il proprio punto di vista. Tattiche di corsa e moviola in realtà aumentata, social e collegamenti esterni renderanno la trasmiissione fruibile a tutti, appassionati e non. Con loro anche Alessandro Petacchi e le imperdibili Cartoline dal Giro di Fabio Genovesi, ormai diventate una bellissima tradizione

TGiro (Rai Sport HD alle 20.00)

Per chi non avesse potuto seguire la tappa in diretta, alle 20 andrà in onda la trasmissione che in 45 minuti riassumerà l’intera giornata. Interviste, cronaca e commenti della giornata appena conclusa commentata e raccontata da Stefano Rizzato e Giada Borgato

Giro Notte (Rai Sport HD a mezzanotte)

La sintesi delle fasi salienti della telecronaca di tappa, riproposta su Rai Sport HD.

Tutte le trasmissioni tv del Giro saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. Nella sezione dedicata al Giro anche gli highlights e i momenti salienti di ogni tappa, mentre contenuti dedicati alla corsa rosa saranno disponibili anche nella sezione Sport del canale YouTube Rai

Il Giro di Rai Sport è curato nella sua interezza da Alessandro Fabretti con la supervisione di Auro Bulbarelli. Produttore esecutivo per Rai Sport sarà Guido Lissoni, mentre il coordinamento giornalistico sarà di Franco Bortuzzo e Alberto Romagnoli.

Dove vedere Giro di Italia tv streaming – Radio e web

Il Giro alla radio

Il racconto Rai del Giro d’Italia 2025, naturalmente, vedrà protagonista anche la radio, con Radio 1 e Radio 1 Sport. Fatta eccezione per i fine settimana, durante i quali il Giro si “trasforma” in uno dei campi collegati con Tutto il calcio minuto per minuto, lo schema classico della programmazione radiofonica prevede la rubrica Sulle strade del Giro, la radiocronaca diretta dell’arrivo della tappa e Fuorigiro, il dopotappa, la rubrica di analisi e commenti in onda dalla postazione cronaca, con interviste in diretta a caldo ai protagonisti che hanno appena tagliato il traguardo

Alle 21.00, poi, ecco Zona Cesarini, che ogni giorno ospiterà un collegamento con gli inviati per analisi, commenti, interviste ai protagonisti del giorno, presentazione della tappa successiva, curiosità e personaggi dell’Italia attraversata dal Giro

Anche il canale digitale Radio1 Sport, infine, tra le 14.00 e le 15.00, ospiterà collegamenti con gli inviati nel corso del Caffè di Radio1 Sport, prima dell’inizia del simulcast con Radio1

Nel weekend, infine, oltre ai collegamenti all’interno di Tutto il calcio, ecco lo Speciale Giro d’Italia, per analisi, commenti e interviste ai protagonisti, sulla tappa conclusa e su quel che riserva la giornata successiva

Il Giro nei Gr

Servizi, interviste e collegamenti dalla corsa rosa andranno in onda in tutti i Gr1 Sport delle edizioni delle 8.00, delle 13.00, delle 19.00 e della mezzanotte, e nelle pagine sportive dei Gr2 delle 7.30, delle 13.30 e delle 19.30

La squadra del Giro alla Radio

In studio a Roma ci sarà Giovanni Scaramuzzino, in conduzione ogni pomeriggio dal martedì al venerdì. Sarà lui a dettare i ritmi della trasmissione tra interventi degli inviati, commenti degli ospiti in collegamento telefonico e messa in onda delle interviste registrate dagli inviati stessi e del materiale di repertorio tratto dal preziosissimo patrimonio storico di sonori digitalizzati nel Catalogo Multimediale Rai. In regia, come sempre, Ombretta Conti.

Gli inviati: Cristiano Piccinelli, in conduzione nella “postazione palco”, allestita tutti giorni sulla linea del traguardo di tappa; Manuel Codignoni, si occuperà della radiocronaca della tappa e delle interviste immediate ai protagonisti in diretta e/o registrata, non appena questi avranno tagliato il traguardo; Silvio Martinello, ex ciclista, campione olimpico Atlanta 1996, al fianco di Piccinelli nella postazione palco in veste di commentatore tecnico; Massimo Ghirotto, ex ciclista e ex compagno di squadra di Marco Pantani, affiancherà nella veste di commentatore tecnnico Codignoni nel racconto “metro per metro” della corsa

In sintesi, ogni giorno Piccinelli gestirà i collegamenti con Codignoni e Ghirotto, i quali racconteranno nei dettagli lo sviluppo della corsa dando ritmo e contenuti alle dirette, né più né meno come gli anni scorsi. Solo che non lo faranno a bordo delle moto-cronaca, bensì da un’altra postazione dotata di video.

App e social

Il sito Raiplaysound.it ospiterà una pagina dedicata a “Sulle strade del Giro”, nella quale si potrà ascoltare in streaming la diretta quotidiana (esclusi i giorni di riposo) e nella quale confluiranno i contenuti prodotti giornalmente e condivisi anche sulle piattaforme social: “Le Pagelle del Giro”, “La Tecno-Tappa” le interviste del Giro e lo “Speciale Giro D’Italia”, il consuntivo in cui confluiscono interviste e commenti prodotto solo il sabato e la domenica, e solo per il sito Raiplaysound.it