Biglietti Inter PSG: info e prezzi per la finale di Champions League 2025

Quando sarà possibile acquistare i biglietti Inter PSG per la finale di Champions League 2025? La fase iniziale di vendita dei biglietti per le finali UEFA delle competizioni maschili è partita esclusivamente sul sito ufficiale della UEFA e si è conclusa alle ore 11:00 (ora italiana) dell’11 aprile. Questo periodo era dedicato al pubblico generico e non comprendeva i tagliandi destinati alle due squadre che disputeranno la finale a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

I posti disponibili nella fascia “Fans First”, la più economica, saranno riservati ai sostenitori dei due club finalisti. La UEFA porta avanti questa iniziativa per favorire un accesso equo e prezzi sostenibili per gli appassionati che desiderano acquistare i biglietti Inter PSG.



Chi vuole sapere come acquistare i biglietti finale Champions League deve fare riferimento ai canali ufficiali dei club finalisti. Infatti, la distribuzione dei tagliandi per i tifosi avverrà direttamente tramite le società calcistiche coinvolte. Gli altri biglietti saranno destinati a sponsor, broadcaster, organizzatori e partner UEFA.

Biglietti Inter PSG 2025: tutte le informazioni utili

L’attesissima finale si giocherà il 31 maggio alle ore 21:00 alla Football Arena di Monaco di Baviera. Dei 64.500 posti totali, 38.700 saranno riservati a tifosi e spettatori generici. Le due squadre finaliste, inclusi i tifosi interessati ai biglietti Inter PSG, riceveranno 18.000 tagliandi ciascuna. I restanti saranno venduti attraverso il portale UEFA. I richiedenti selezionati riceveranno una notifica via email per acquistare fino a due biglietti.

Fasce di prezzo dei biglietti Inter PSG:

Fans First (per i tifosi dei club): €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €650

Categoria 1: €950

I biglietti per spettatori con disabilità costano €70 e comprendono un ingresso gratuito per un accompagnatore.

Biglietti finale Champions League – Modalità di consegna

Tutti i biglietti saranno digitali e gestiti tramite l’app UEFA Mobile Tickets, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. L’app consente di scaricare, trasferire, conservare o assegnare i biglietti a un altro ospite. Nella sezione FAQ dell’app sono disponibili video tutorial dettagliati.

I tagliandi per le finali UEFA 2025 saranno distribuiti nel rispetto di rigide condizioni d’uso. Sono vietati la rivendita o il trasferimento non autorizzati, e i biglietti ottenuti in modo illecito verranno annullati. La UEFA collaborerà con le autorità per garantire il rispetto di tali regole.

Biglietti Inter PSG, indicazioni per i tifosi

I tifosi nerazzurri interessati ai tagliandi per la finale tra Inter e PSG dovranno attendere ulteriori istruzioni da parte del proprio club. «Faccio parte del fan club di una delle squadre finaliste e desidero acquistare i biglietti Inter PSG. Come devo procedere?». La UEFA specifica: «I membri dei fan club devono rivolgersi direttamente al proprio club calcistico per ricevere le indicazioni ufficiali sulla distribuzione dei biglietti».