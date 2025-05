Dove si gioca finale Champions League: tutte le info sul grande evento

La Champions League è il sogno di ogni squadra europea e il momento più atteso della stagione calcistica. Migliaia di tifosi si chiedono ogni anno dove si gioca finale Champions League e quando sarà possibile vivere lo spettacolo dal vivo o in TV. In questo articolo ti diamo tutte le risposte aggiornate sull’edizione 2025.

Dove si gioca finale Champions League, tutto sull’ultimo atto

Dalla fase a gironi fino alle semifinali, ogni incontro della Champions League contribuisce a creare tensione, emozioni e spettacolo. Solo due club arrivano all’atto conclusivo, pronti a contendersi il titolo in uno degli stadi più iconici del continente. Ma prima di pensare ai protagonisti in campo, è fondamentale sapere dove si gioca la finale Champions League.

L’albo d’oro e le sedi delle finali di Champions League

2000: Real Madrid – Stade de France, Saint-Denis (Parigi)

Real Madrid – Stade de France, Saint-Denis (Parigi) 2001: Bayern Monaco – San Siro, Milano

Bayern Monaco – San Siro, Milano 2002: Real Madrid – Hampden Park, Glasgow

Real Madrid – Hampden Park, Glasgow 2003: Milan – Old Trafford, Manchester

Milan – Old Trafford, Manchester 2004: Porto – Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Porto – Arena AufSchalke, Gelsenkirchen 2005: Liverpool – Atatürk Olympic Stadium, Istanbul

Liverpool – Atatürk Olympic Stadium, Istanbul 2006: Barcellona – Stade de France, Saint-Denis (Parigi)

Barcellona – Stade de France, Saint-Denis (Parigi) 2007: Milan – Olympic Stadium, Atene

Milan – Olympic Stadium, Atene 2008: Manchester United – Luzhniki Stadium, Mosca

Manchester United – Luzhniki Stadium, Mosca 2009: Barcellona – Stadio Olimpico, Roma

Barcellona – Stadio Olimpico, Roma 2010: Inter – Santiago Bernabéu, Madrid

Inter – Santiago Bernabéu, Madrid 2011: Barcellona – Wembley Stadium, Londra

Barcellona – Wembley Stadium, Londra 2012: Chelsea – Allianz Arena, Monaco di Baviera

Chelsea – Allianz Arena, Monaco di Baviera 2013: Bayern Monaco – Wembley Stadium, Londra

Bayern Monaco – Wembley Stadium, Londra 2014: Real Madrid – Estádio da Luz, Lisbona

Real Madrid – Estádio da Luz, Lisbona 2015: Barcellona – Olympiastadion, Berlino

Barcellona – Olympiastadion, Berlino 2016: Real Madrid – San Siro, Milano

Real Madrid – San Siro, Milano 2017: Real Madrid – Millennium Stadium, Cardiff

Real Madrid – Millennium Stadium, Cardiff 2018: Real Madrid – NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev

Real Madrid – NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev 2019: Liverpool – Wanda Metropolitano, Madrid

Liverpool – Wanda Metropolitano, Madrid 2020: Bayern Monaco – Estádio da Luz, Lisbona

Bayern Monaco – Estádio da Luz, Lisbona 2021: Chelsea – Estádio do Dragão, Porto

Chelsea – Estádio do Dragão, Porto 2022: Real Madrid – Stade de France, Saint-Denis (Parigi)

Real Madrid – Stade de France, Saint-Denis (Parigi) 2023: Manchester City – Atatürk Olympic Stadium, Istanbul

Manchester City – Atatürk Olympic Stadium, Istanbul 2024: Real Madrid – Wembley Stadium, Londra

Dove si gioca la finale Champions League 2025?

Per il 2025, l’UEFA ha scelto come sede della finale un impianto leggendario: l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Situato nel cuore della Germania, questo stadio è noto in tutto il mondo per la sua architettura futuristica e l’illuminazione esterna che può variare colore a seconda dell’evento.

Inaugurata nel 2005, l’Allianz Arena ospita abitualmente le partite del Bayern Monaco e ha già fatto da cornice a importanti competizioni internazionali. La sua capienza di oltre 75.000 spettatori e la qualità delle sue strutture la rendono perfetta per ospitare una finale di questa portata.

Data, orario e luogo ufficiale della finale

Oltre a sapere dove si gioca finale Champions League, è fondamentale conoscere la data e l’orario dell’evento. L’appuntamento è fissato per sabato 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00, con diretta mondiale seguita da milioni di spettatori.