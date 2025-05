Dal 6 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000. Il tabellone Internazionali femminili Roma 2025 si preannuncia tra i più competitivi di sempre, con tutte le big del circuito e una nutrita pattuglia di azzurre pronte a farsi valere sul rosso del Foro Italico, tanto quanto i colleghi al maschile.

Le stelle del tabellone Internazionali femminili Roma 2025

Il torneo femminile vedrà in campo quasi tutte le top 30 del ranking WTA, a partire dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, seguita dalla due volte vincitrice a Roma Iga Świątek, dalla campionessa americana Coco Gauff e da Jessica Pegula. Non mancheranno nomi di spicco come Elena Rybakina, dominatrice delle ultime due edizioni, e Naomi Osaka, tornata ad altissimi livelli.

Ma gli occhi italiani saranno tutti puntati su Jasmine Paolini, attuale numero 5 del mondo e in stato di grazia dopo una primavera da protagonista.

Le italiane nel tabellone Internazionali Roma 2025

Oltre a Jasmine Paolini, il tabellone del torneo a Roma vedrà in campo una lunga lista di italiane, grazie a wild card, qualificazioni e ranking diretto:

Jasmine Paolini – N.5 del mondo, testa di serie n.6

– N.5 del mondo, testa di serie n.6 Lucia Bronzetti – In crescita sulla terra

– In crescita sulla terra Elisabetta Cocciaretto – Presente nel main draw

– Presente nel main draw Martina Trevisan – Wild card

– Wild card Sara Errani – Wild card e leggenda del tennis italiano

– Wild card e leggenda del tennis italiano Lucrezia Stefanini – Wild card

– Wild card Giorgia Pedone – Wild card

– Wild card Nuria Brancaccio – Wild card

– Wild card Matilde Paoletti – Wild card

– Wild card Federica Urgesi – dalle pre-qualificazioni

– dalle pre-qualificazioni Arianna Zucchini – dalle pre-qualificazioni)

L’Italia si presenta quindi con una presenza femminile record, mai così numerosa negli ultimi anni.

Albo d’oro recente degli Internazionali femminili

Il torneo di Roma ha incoronato alcune tra le migliori tenniste del mondo. Ecco le vincitrici delle ultime edizioni:

2024 – Elena Rybakina

– Elena Rybakina 2023 – Elena Rybakina

– Elena Rybakina 2022 – Iga Świątek

– Iga Świątek 2021 – Iga Świątek

– Iga Świątek 2020 – Simona Halep

L’ultima italiana a vincere una versione dell’evento (organizzata separatamente a Taranto) fu Raffaella Reggi nel 1985. Da allora, nessuna italiana ha trionfato nel singolare al Foro Italico, anche se Sara Errani è stata finalista nel 2014 e vincitrice del doppio nel 2012 e 2024, l’ultima volta in coppia con Jasmine Paolini.

Un torneo da record

L’edizione 2025 punta a superare le 400.000 presenze complessive e a confermare il ruolo di Roma come capitale del tennis europeo. Il tabellone Internazionali femminili Roma 2025 è tra i più ricchi e attesi del calendario, con un montepremi elevato e l’attenzione dei media internazionali.