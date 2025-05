Prima il weekend di campionato, poi la due giorni di Champions League che stabilirà le due finaliste della dell’edizione 2024/25 della competizione, la prima con il nuovo format a 36 squadre. Tra i match in programma la prossima settimana c’è anche l’attesissima semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, in cui si ripartirà dal 3-3 dell’andata.

Inter Barcellona dove vederla – Quando si gioca la semifinale di ritorno

La partita è in programma martedì 6 maggio 2025 allo stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Dopo il pareggio spettacolare dell’andata, il match di ritorno si preannuncia equilibrato, ma particolarmente infuocato: in palio c’è l’accesso alla finalissima di Monaco di Baviera.

Inter Barcellona dove vederla – La partita anche in chiaro

Dopo la trasmissione del match di andata sul Nove (grazie all’accordo tra Amazon e Warner Bros. Discovery), anche per la sfida di ritorno è confermata la diretta in chiaro. Trattandosi di una semifinale di Champions League con la partecipazione di una formazione italiana, la trasmissione in chiaro è prevista dalla normativa dell’AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale.

In questo caso, i diritti televisivi dell’incontro sono nelle mani di Sky, che manderà in onda la partita su TV8 (canale in chiaro della pay-tv di Comcast al numero 8 del digitale terrestre). Contestualmente, l’incontro sarà trasmesso anche da Sky sui suoi canali a pagamento e della piattaforma streaming NOW.

Inter Barcellona dove vederla – La strategia di Sky

Quella dell’Inter sarà la prima partita di Champions di un’italiana trasmessa in chiaro da TV8 in questa stagione. Con l’uscita di scena di Mediaset, che nel ciclo 2021-2024 ha trasmesso su Canale 5 un match in diretta per ogni turno, Sky ha deciso infatti di rivedere la strategia sulle partite free.

La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. Tuttavia, considerando la normativa AgCom l’emittente ha dovuto fare un’eccezione per questo match e lo stesso dovrà fare per la finale, in caso di passaggio del turno dei nerazzurri.

Inter Barcellona dove vederla – Le probabili formazioni

Di seguito, le probabili formazioni del match valido per la semifinale di ritorno della UEFA Champions League: