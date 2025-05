A Dubai sorgerà il Chelsea Residences: appartamenti in vendita a oltre un milione di euro

Il Chelsea e il colosso immobiliare Damac, con sede a Dubai, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione per questo finale di stagione che vedrà sulle maglie dei Blues, allenati da Fabio Maresca, il logo della società nello spazio del main sponsor che è rimasto vuoto fino a questo momento sin dall’inizio di questa stagione.

Come riporta il quotidiano britannico The Sun, si tratta di un accordo a lungo termine, tanto che Damac diventa partner globale del Chelsea. E il pezzo forte di questa nuova collaborazione sarà il progetto, appena annunciato dalla società immobiliare, di una residenza di lusso che sorgerà Maritime City di Dubai. Tornando all’accordo per lo sponsor di maglia, da quanto filtra dall’Inghilterra, l’accordo garantirà una cifra intorno al milione di sterline per ogni partita che giocherà il Chelsea da qui fino a fine stagione, per un incasso complessivo che dovrebbe aggirarsi fra i 6 e gli 8 milioni.

Tale complesso porterà il nome di “Chelsea Residences” con il logo del club inglese in piena vista, come si può vedere nel video pubblicate su Youtube dall’account ufficiale Damac Properties. All’interno della struttura ci saranno un totale di 1.400 appartamenti con vista mare e ogni benefit compreso che partono da un prezzo di 400mila sterline (al cambio attuale, 469mila euro) fino a 1 milione di sterline, pari a 1,17 milioni di euro.

Il residence avrà alloggi da una, due o tre camere da letto, avrà vetrate panoramiche su tutti i lati e una vista mare mozzafiato. Inoltre, per gli ospiti saranno disponibili una “sala di simulazione calcistica del Chelsea”, una “spiaggia del Leone del Chelsea” con il logo dei Blues che sarà il grande protagonista di un campo da calcio sul tetto.

Jason Gannon, presidente e COO del Chelsea Football Club, ha così commentato: «Damac è rinomata a livello mondiale per la costruzione di proprietà di lusso, e siamo entusiasti di collaborare con questo leader del settore per portare sul mercato la prima residenza brandizzata Chelsea FC a Dubai. Con il club situato nel cuore di Londra, questa collaborazione porterà il nostro spirito a Dubai, sostenendo la nostra crescita continua sul palcoscenico globale. Non vediamo l’ora di vedere le Chelsea Residences stagliarsi nello skyline di Dubai».

Damac è una azienda esperta in questo tipo di collaborazioni che vantano costruzioni brandizzate. Si va dalla Torre Roberto Cavalli e il Paramount Hotel a Dubai fino alla Versace Tower a Nine Elms, Londra.