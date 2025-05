Dove vedere Al Ahli Kawasaki tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ahli Kawasaki tv streaming, gara valevole per la finalissima della Champions League asiatica.

Ecco all’ultimo atto della competizione asiatica per club più importante. Da una parte Kessie e compagni che vogliono conquistare il titolo dopo aver eliminato i campioni in carica dell’Arabia Saudita dell’Al Hilal. Dall’altra parte la sorpresa più grande di questa edizione con i giapponesi che hanno eliminato in semifinale, fuori casa, l’Al Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Al Ahli Kawasaki tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Ahli e Kawasaki si giocherà alla King Abdullah Sports City di Jeddah, sabato 3 maggio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Al Ahli Kawasaki tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Ahli-Kawasaki sarà visibile gratuitamente in Italia. Infatti, le partite della AFC Champions League sono mandate in onda in streaming dal portale OneFootball.

Per quanto riguarda invece uno dei campionati asiatici più importanti, quello dell’Arabia Saudita, bisogna ricordare come la Saudi Pro League, il massimo campionato saudita, è trasmesso da Sportitalia, anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello, con due delle migliori partite a giornata che sono trasmesse o sul canale numero 60 del digitale terrestre o al 61 sulle frequenze di Sportitalia Solo Calcio.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.