I media in Spagna e in Brasile danno l’accordo per fatto: sarebbe imminente il trasferimento di Carlo Ancelotti dalla panchina del Real Madrid a quella del Brasile. Il tecnico italiano sarebbe pronto a prendere in mano la Seleçao per guidarla ai Mondiali di calcio che si svolgeranno nell’estate del 2026 tra USA, Messico e Canada. Il tam tam si è fatto insistente su entrambe le sponde dell’oceano Atlantico dopo la sconfitta inflitta dal Barcellona ai Blancos nella finale di Copa del Rey, con dettagli su cifre e tempistiche.

Secondo quanto riportato da Marca, l’italiano sarà alla guida dei cinque volte Campioni del Mondo dal prossimo giugno, data chiave per la Confederazione brasiliana (Cbf) in vista delle partite contro Ecuador (3 giugno) e Paraguay (8 giugno), valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ancelotti non guiderà quindi il Real Madrid nella prima storica edizione del Mondiale per Club a 32 squadre.

Ancelotti stipendio Brasile – Le cifre dell’intesa

Per quanto riguarda le cifre dell’intesa, il quotidiano As parla di uno stipendio da 10 milioni di euro netti annui per Ancelotti, in linea con quanto percepito dal tecnico a Madrid. Dal Brasile si sottolinea che il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, non ha mai nascosto di voler Ancelotti sulla panchina della Seleçao e ha fatto muovere degli intermediari di sua fiducia, due imprenditori e non agenti sportivi, per portare avanti le trattative senza sollevare troppi polveroni e indispettire il Real e il suo presidente, Florentino Perez, o mettere in difficoltà Ancelotti, che ha sempre detto che avrebbe deciso del suo futuro solo dopo aver parlato con lui, dato che il contratto tra il tecnico e il club scadrebbe solo nel giugno 2026.

In realtà però Ancelotti ha chiesto informazioni sulla situazione nella Cbf all’ex compagno di squadra Paulo Roberto Falcao e al suo ex giocatore del Milan Kakà. La Liga finirà solo il 25 maggio prossimo e fino ad allora, a meno di uno stop definitivo, il Real guidato dal tecnico emiliano cercherà di raggiungere il Barcellona capolista, puntando intanto ad avere la meglio nel Clasico in programma l’11 maggio.

Il club madrileno sarebbe a conoscenza dell’accordo tra l’allenatore e la Federcalcio brasiliana e secondo fonti interne lo stesso Ancelotti avrebbe confidato ai suoi giocatori più vicini – e non pochi sarebbero quelli che potrebbe gestire anche in futuro, da Vinicius a Militao fino a Rodrygo ed Endrick – che lascerà il club non appena terminato il campionato spagnolo, anche se una nuova sconfitta contro il Barcellona potrebbe anticipare i tempi.

Ancelotti stipendio Brasile – Opzione fino al 2030 nell’accordo

Diverrebbe così più reale lo scenario ipotizzato di un Ancelotti sulla panchina verdeoro già per le partite di qualificazione ai Mondiali in programma a giugno. Sarebbero i primi passi di un percorso che andrebbe oltre il 2026, perché nell’accordo ci sarebbe un’opzione per un possibile rinnovo del contratto da Ct fino al 2030, con l’obiettivo di conquistare la sesta Coppa del Mondo entro il decennio.