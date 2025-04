Quanto vale la finale di Champions? E’ una settimana cruciale quella che si appresta a vivere il calcio europeo. A partire da domani, martedì 29 aprile, prenderanno il via le semifinali di Champions League, che il prossimo 7 maggio decreteranno le formazioni che si contenderanno il titolo di Campione d’Europa per la stagione 2025/26 (la prima con il nuovo format).

In campo scenderanno Barcellona e Inter (da un lato del tabellone), oltre ad Arsenal e PSG (sull’altra sponda). Le due squadre che avranno la meglio nelle gare di andata e ritorno si affronteranno nell’ultimo atto, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Ma quanto vale accedere alla sfida tra club più importante del Vecchio Continente?

Con la rivoluzione del format della Champions League, la UEFA ha rivisto al rialzo anche i premi per i club che prendono parte alla competizione. Tra questi, sono cresciuti anche i bonus per l’accesso alla finalissima della competizione. Arrivare all’ultimo atto porta la cifra record di 18,5 milioni di euro nelle casse delle due finaliste (15,5 milioni nel 2023/24).

A questa cifra si aggiungono gli eventuali 6,5 milioni di euro in caso di conquista del trofeo (4,5 milioni di euro nel 2023/24). Non solo. Chi vincerà la Champions avrà diritto a prendere parte alla Supercoppa europea, che ad agosto metterà di fronte la squadra Campione d’Europa a quella che trionferà in Europa League.

Prendere parte anche a questa sfida vale 4 milioni di euro ulteriori (più 1 milione bonus in caso di successo). Questo significa che accedere alla finale di Champions League varrà da un minimo di 18,5 milioni di euro per la finalista perdente a un massimo di 29 milioni di euro per la squadra che solleverà il trofeo.

Quanto vale la finale di Champions? Tutte le cifre dell’edizione 2024/25

Di seguito, il dettaglio dei premi: