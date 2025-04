Dove vedere Arsenal PSG tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Arsenal PSG tv streaming.

Le due squadre scendono in campo per la gara di andata delle semifinali della Champions League 2024/25.

Dove vedere Arsenal PSG tv streaming – La strategia di Sky

E le partite in chiaro? Con l’uscita di scena di Mediaset, che nel ciclo 2021-2024 ha trasmesso su Canale 5 un match in diretta per ogni turno, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – l’Inter è l’unica formazione del nostro Paese rimasta in gioco in questa edizione della competizione – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video.

Dove vedere Arsenal PSG tv streaming – La scelta per l’andata delle semifinali

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il match di andata degli ottavi di finale? La partita sarà quella che metterà di fronte Arsenal e PSG, per una sfida che si preannuncia davvero entusiasmante dopo avere seguito il percorso delle due formazioni all’interno della competizione finora.

L’incontro Arsenal-PSG sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre che stanno lottando per arrivare fino in fondo alla competizione. Chi dovesse passare il turno affronterà poi nella finalissima di Monaco di Baviera di finale del torneo la vincente della sfida tra Barcellona e Inter.