Non soltanto le due sfide valide per l’andata delle semifinali di Champions League (Barcellona-Inter su Nove e Arsenal-PSG su TV8) e uno dei due match di ritorno (Inter-Barcellona, sempre su TV8). Tra le partite valide per le coppe europee che saranno disponibili in diretta in chiaro c’è una novità che riguarda la Conference League.

Tutte le gare del torneo sono state trasmesse solamente a pagamento fino ad ora da Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione per il ciclo 2024-2027 (fatta eccezione per il doppio playoff qualificazione che ha visto la Fiorentina protagonista). Nei giovedì di coppa, l’emittente ha sempre scelto di mandare in onda incontri di Europa League, con la migliore partita tra big straniere.

Conference League partita in chiaro – La scelta di Sky per le semifinali

Tuttavia, in vista delle semifinali, la pay-tv di Comcast ha deciso di aprire alla visione degli incontri della Fiorentina in diretta in chiaro. Sia la partita di andata che quella di ritorno si potranno seguire gratuitamente su TV8: il primo match è in programma giovedì 1° maggio, mentre il secondo è fissato per giovedì 8 maggio, entrambi con calcio d’inizio alle ore 21.00.

Quella di Sky è una scelta presa in autonomia, dal momento in cui per la Conference – a differenza di Europa League e Champions League – non vi è alcun obbligo di trasmettere in chiaro le partite, nonostante la presenza di squadre italiane. La terza competizione per club UEFA non rientra infatti nella lista di eventi di interesse nazionale dell’AgCom, dal momento in cui quando fu stilato l’elenco il torneo non esisteva.