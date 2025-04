Coppa Italia, oggi le info sui biglietti per la finale: tifosi Milan in Curva Sud

Oggi è una giornata importante per i tifosi di Milan e Bologna che stanno cercando biglietti finale Coppa Italia per la sfida in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La Lega Serie A, infatti, oggi dovrebbe comunicare ufficialmente i prezzi e le modalità di acquisto dei preziosi tagliandi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcune informazioni sono già certe: la capienza dell’Olimpico sarà di 68.000 spettatori, con circa 30.000 biglietti finale Coppa Italia destinati a ciascuna squadra. I tagliandi rimanenti saranno gestiti direttamente dalla Lega. Ogni club stabilirà in autonomia come distribuire i propri biglietti, con probabile priorità per abbonati e possessori di Fidelity Card.

Per quanto riguarda la disposizione dei tifosi, la Curva Nord e i settori limitrofi accoglieranno i sostenitori del Bologna, mentre la Curva Sud e le aree adiacenti saranno riservate ai tifosi del Milan. Il sorteggio in Lega ha assegnato al Milan la qualifica formale di “squadra di casa”.

Biglietti finale Coppa Italia, il programma

Le due squadre svolgeranno la rifinitura direttamente a Roma il 13 maggio, dopo la visita ufficiale al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le conferenze stampa di allenatori e giocatori si terranno nel pomeriggio presso la sala stampa dell’Olimpico.

Curiosamente, Milan e Bologna si affronteranno anche nella 36ª giornata di Serie A, in una partita prevista per venerdì 9 maggio alle 20.45 a San Siro.

Finale Coppa Italia, chi sarà l’arbitro

Il direttore di gara della finale di Coppa Italia sarà ufficializzato lunedì 12 maggio. Tuttavia, qualche indicazione potrebbe emergere già dalle designazioni delle prossime giornate di campionato, visto che il prescelto non arbitrerà né Milan né Bologna nelle settimane precedenti.

Il trofeo della Coppa Italia raggiungerà Roma nella mattina di martedì 14 maggio a bordo di un Frecciarossa, accompagnato dalle Legends della Lega Serie A. Tra i nomi illustri presenti per Milan-Bologna ci saranno Christian Vieri, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Leonardo Bonucci, Luca Toni, Roberto Donadoni, Ciro Ferrara e Cristian Brocchi.

Biglietti finale Coppa Italia, lo show in tv

La finale sarà giocata con un pallone speciale realizzato da Puma. Prima del fischio d’inizio, uno show spettacolare sponsorizzato da Philadelphia intratterrà il pubblico con musica, ballerini, effetti speciali e coreografie mozzafiato. Dopo la premiazione, sono previsti fuochi d’artificio e giochi di luce.

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5, con una produzione televisiva di alto livello, comprensiva di riprese aeree tramite drone.

Assemblea di Lega e altri eventi

Mercoledì 14 maggio si svolgerà anche un workshop dedicato alla presentazione della seconda stagione della serie TV sui campioni del Made in Italy e a una ricerca sulla promozione del calcio italiano nel mondo. Inoltre, il giorno precedente si terrà una cena benefica alla presenza delle Legends, delle istituzioni calcistiche e dei dirigenti di Serie A. Il 14 maggio, infine, si disputerà anche la finale del torneo degli oratori sul prato dell’Olimpico.

Non resta che attendere poche ore per scoprire tutte le informazioni ufficiali e accaparrarsi i biglietti finale Coppa Italia per vivere un evento unico a Roma!