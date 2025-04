Milan Futuro Vis Pesaro in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Milan Futuro Vis Pesaro in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Oddo scendono in campo per la 38esima giornata del girone B di Serie C.

Milan Futuro Vis Pesaro in streaming gratis – La 38esima giornata di Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è entrato nel vivo. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Milan Futuro Vis Pesaro in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Milan Futuro-Vis Pesaro, la programmazione di Sky per la 38esima giornata di Serie C, relativa al fine settimana, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 27 APRILE

Ore 16.30

PESCARA-CAMPOBASSO

Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW MILAN FUTURO-VIS PESARO

Sky Sport Max e NOW

Sky Sport Max e NOW VIRTUS ENTELLA-TERNANA

Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 252 e NOW PERUGIA-PONTEDERA

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 253 e NOW LUCCHESE-TORRES

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 254 e NOW PIANESE-AREZZO

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW SPAL-GUBBIO

Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW RIMINI-PINETO

Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW ASCOLI-LEGNAGO SALUS

Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW CARPI-SESTRI LEVANTE

Sky Sport 259 e NOW

Ore 20