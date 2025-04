La stagione regolare è ormai alle spalle, e il momento più atteso dell’anno per gli appassionati di basket è finalmente arrivato: i Playoff NBA 2025. Le migliori squadre della Eastern e Western Conference si sfidano per conquistare l’anello più ambito del basket mondiale. Come ogni anno, la competizione NBA promette spettacolo, sorprese e momenti leggendari.

Playoff NBA, la classifica della regular season

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 64 vittorie e 18 sconfitte Boston Celtics 61-21 New York Knicks 51-31 Indiana Pacers 50-32 Milwaukee Bucks 48-34 Detroit Pistons 44-38 Orlando Magic 41-41 Atlanta Hawks 40-42 Chicago Bulls 39-43 Miami Heat 37-45 Toronto Raptors 30-52 Brooklyn Nets 26-56 Philadelphia 76ers 24-58 Charlotte Hornets 19-63 Washington Wizards 18-64

Western Conference

Oklahoma City Thunder 68 vittorie e 14 sconfitte Houston Rockets 52-30 Los Angeles Lakers 50-32 Denver Nuggets 50-32 Los Angeles Clippers 50-32 Minnesota Timberwolves 49-33 Golden State Warriors 48-34 Memphis Grizzlies 48-34 Sacramento Kings 40-42 Dallas Mavericks 39-43 Phoenix Suns 36-46 Portland Trail Blazers 36-46 San Antonio Spurs 34-48 New Orleans Pelicans 21-61 Utah Jazz 17-65

Tabellone playoff NBA, le fasi dei playoff

Play-In Tournament: Squadre classificate tra il 7° e il 10° posto in ciascuna conference si affrontano per gli ultimi due posti disponibili per i playoff.

Primo Turno (First Round) Le prime otto squadre di ogni conference (inclusi i vincitori del Play-In) si sfidano in serie al meglio delle 7 partite.

Semifinali di Conference (Conference Semifinals): Le quattro squadre rimaste per conference si affrontano in scontri diretti.

Finali di Conference (Conference Finals): Le due migliori squadre di ogni conference si contendono l'accesso alle Finals.

Finali NBA (NBA Finals): I campioni di East e West Conference si sfidano per il titolo NBA 2025.

Calendario Playoff NBA, tutte le date

15–18 aprile: Torneo Play-In

19 aprile: Inizio del primo turno dei Playoff​

5–6 maggio: Inizio delle Semifinali di Conference​

Maggio (data da definire): Inizio delle Finali di Conference​

5 giugno: Inizio delle NBA Finals

Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference

Play-In

Chicago Bulls (9)- Miami Heat (10) 90-109

90-109 Orlando Magic (7) -Atlanta Hawks (8) 120-95

-Atlanta Hawks (8) 120-95 Miami Heat vs Atlanta Hawks 123-114

Primo turno

Cleveland Cavaliers (1)-Miami Heat (8) 2-0

Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5) 2-0

Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7) 2-0

New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6) 1-1

Semifinali di Conference

Cleveland Cavaliers/Miami Heat vs Indiana Pacers/Milwaukee Bucks

Boston Celtics/Orlando Magic vs New York Knicks/Detroit Pistons

Tabellone playoff NBA, la Western Conference

Play-In

Sacramento Kings (9)- Dallas Maverikcs (10) 106-120

106-120 Golden State Warriors (7)-Memphis Grizzlies (8) 121-116

I Golden State Warriors vanno direttamente ai playoff, mentre i Dallas Mavericks sfideranno i Memphis Grizzlies per l’ultimo posto ai playoff

Primo turno

Oklahoma City Thunder (1)-Memphis Grizzlies (8) 2-0

Denver Nuggets (4)-Los Angeles Clippers (5) 1-1

Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7) 1-1

Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6) 1-1

Semifinali di Conference