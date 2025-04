Parma: quanto è costato Leoni, il giovane difensore protagonista contro la Juve

Il Parma ha centrato tre punti fondamentali per la propria corsa alla salvezza grazie alla vittoria casalinga contro la Juventus firmata dal colpo di testa di Mateo Pellegrino poco prima del duplice fischio del primo tempo.

Una prestazione importante degli uomini di Cristian Chivu che sono riusciti a respingere fino alla fine dei 90 minuti gli assalti dei bianconeri. Risultato maturato quindi grazie anche alla fase difensiva, che ha visto come grande protagonista il giovanissimo Giovanni Leoni, difensore classe 2006.

Parma costo Leoni – Le cifre ufficiali dell’acquisto dalla Sampdoria

Nato nel 2006, Leoni è arrivato in gialloblù nell’estate 2024 dalla Sampdoria a titolo definitivo e in questa stagione ha collezionato fin qui 13 presenze, mettendo a segno anche una rete. Nelle ultime due sfide, contro Fiorentina e Juventus, è stato scelto titolare da Chivu che lo aveva mandato in campo anche nel secondo tempo contro l’Inter al Tardini, con i ducali che sono riusciti a rimontare dallo 0-2 fino al 2-2 finale.

Leoni, come si legge nel bilancio del Parma chiuso al 31 dicembre del 2024 e pubblicato pochi giorni fa, è stato acquistato dalla società emiliana il 27 agosto 2024 a titolo definitivo. Il giocatore si è trasferito dalla Sampdoria per una cifra complessiva di 4.852.667 euro.

Un colpo in prospettiva che sta dando i primi frutti per un giovane talento che era corteggiato anche da diversi top club, fra cui anche l’Inter, come confermato dall’agente di Leoni durante la scorsa estate. Un nome che potrebbe anche tornare di attualità visto che la società nerazzurra ha in mente di ringiovanire la rosa, partendo proprio dalla difesa.