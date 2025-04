Rabbia Lazio per il recupero: «Volevamo rendere omaggio al Papa in Vaticano»

La Lazio dice no alla scelta di domani pomeriggio (mercoledì 23 aprile) per il recupero della partita di Serie A non disputata ieri e chiede un «confronto urgente» con la Lega Serie A per rimodulare il calendario della sfida in casa del Genoa.

Con una lettera inviata alla Lega, e per conoscenza al Coni e alla FIGC, il club biancoceleste – secondo quanto riportato dall’ANSA – ha chiesto un confronto «per trovare una soluzione alternativa e condivisa». Alla base della protesta, non solo la modalità di una decisione unilaterale ma anche la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice.

Nella lettera viene sottolineato il «disappunto» per una scelta «comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società» e che «non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club». La Lazio «squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime» di partecipare all’omaggio «a sua Sua Santità, previsto nello stesso giorno».

La Lazio parla di «inopportuna sovrapposizione» che impedisce la partecipazione «a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale».