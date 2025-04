Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming, 28esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Le due squadre si scontrano per contendersi punti importantissimi per il terzo posto della Saudi Pro League, ultimo disponibile per accedere alla prossima Champions League asiatica. Attualmente la terza piazza è occupata dall’Al Nassr di Stefano Pioli, che con un successo ipotecherebbe la corsa europea, visto che dopo questa giornata mancheranno solamente sei giornate, e potrebbe addirittura guardare con altri occhi al primato che sarebbe distante solamente cinque punti, dopo l’inaspettato scivolone della capolista Al Ittihad, che ha visto avvicinarsi i campioni in carica dell’Al Hilal a sole quattro lunghezze di distanza.

Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Qadisiya e Al Nassr si giocherà al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Dammam, venerdì 18 aprile 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Qadisiya Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Qadisiya-Al Nassr non sarà visibile in chiaro, visto che Sportitalia, che trasmette due match settimanali della Saudi Pro League, ha deciso di non trasmettere questo incontro. Quindi il big match di quest’oggi non sarà visibile su nessuna televisione italiana.

Ma per gli appassionati del calcio saudita, ricco di stelle sopratutto in partite come queste, la sfida fra Al Qadisiya e Al Nassr si potrà seguire con i commenti dello studio del canale tematico Al Nassr TV, visibile su DAZN (clicca qui per abbonarti).