Grazie all’impresa alla Fussball Arena di Monaco con la vittoria dei nerazzurri per 2-1, e all’incredibile notte di San Siro con il 2-2, l’Inter ha conquistato l’accesso alle semifinali della UEFA Champions League 2024/25, superando il Bayern Monaco. Il viaggio dei nerazzurri prosegue all’insegna del grande calcio, con una doppia sfida da non perdere. L’avversario della squadra di Inzaghi sarà il Barcellona che ha superato ai quarti di finale il Borussia Dortmund.

La semifinale di andata si giocherà mercoledì 30 aprile in casa dei Blaugrana, allo Stadio Olimpico Lluís Companys, mentre la gara di ritorno si disputerà martedì 6 maggio a San Siro, quando i nerazzurri ospiteranno la formazione di Hansi Flick in un big match spettacolare, un’altra grandissima notte europea da vivere nell’atmosfera unica del Meazza.

In vista dell’incontro, l’Inter ha annunciato che i biglietti per assistere alla gara di ritorno saranno in vendita a partire dalla giornata di oggi, giovedì 17 aprile, alle ore 16.00. Saranno cinque, in totale, le fasi di vendita, come specificato dalla società nerazzurra sul proprio sito internet.

FASE 1 – Conferma posto Abbonati Serie A 24-25 | Solo online

Dalle ore 16:00 di giovedì 17 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268/270 e Terzo Rosso Centrale 328/330).

Si ricorda che tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 – Vendita riservata abbonati Serie A 24-25 posti UEFA | Solo online

Come di consueto, in occasione delle competizioni europee alcuni settori dello stadio sono riservati per regolamento alla UEFA, organizzatore dell’evento. Pertanto, non sarà possibile confermare il proprio posto Serie A per gli abbonati di Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330.

Dalle ore 12:00 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Anche in questo caso, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. Si raccomanda agli abbonati dei settori sopra elencati di controllare la propria casella e-mail, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni necessarie per l’acquisto.

FASE 3 – Vendita riservata Abbonati PLUS Serie A 24-25 e soci Inter Club | Solo online

Il pomeriggio di martedì 22 aprile e la giornata di giovedì 24 aprile saranno dedicati alla vendita anticipata per gli abbonati PLUS Serie A 24-25 e i soci Inter Club. Dalle ore 16:00 di martedì 22 aprile, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità.

Dalle ore 12:00 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

FASE 4 – Vendita riservata possessori Siamo Noi | Solo online

Dalle ore 12:00 di venerdì 25 aprile, i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA | Online

In caso di disponibilità residue, la vendita libera inzierà alle ore 12:00 di lunedì 28 aprile, solo online. Per questa partita, il cambio utilizzatore non è previsto per nessuna delle fasi di vendita.