Serie A, impresa cercasi: giornata chiave per il quinto posto in Champions

Proseguono le coppe europee 2024/25 nel nuovo anno e prosegue anche la corsa ai due posti extra nella massima competizione europea per club. Una novità alla quale i tifosi hanno imparato ad abituarsi nella passata stagione, quando proprio la Serie A riuscì ad aggiudicarsi uno dei due piazzamenti aggiuntivi.

Ranking quinto posto Champions? Riparte la corsa per il 2025/26

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenterà in una nuova veste da questa stagione e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto ai 32 dello scorso anno, sono stati assegnati alle due Federazioni che ottengono il miglior ranking per Paesi nella stagione. Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare dalle italiane nelle competizioni UEFA per club nel 2023/24, la quinta classificata in Serie A ha avuto il diritto di entrare in Champions. Un diritto che il massimo campionato italiano proverà a conquistare anche in questa stagione.

Ranking quinto posto Champions? Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e – da questa stagione – in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza della Fiorentina in Conference League dopo il preliminare ha consentito all’Italia di superare già un ostacolo importante e di contare sui punti che la formazione toscana potrà accumulare nel girone.

Ranking quinto posto Champions? La classifica aggiornata

Le gare di ritorno dei quarti di finale hanno sancito la qualificazione nelle semifinali di Champions League da parte del Barcellona, anche se è arrivata una sconfitta a Dortmund per 3-1, e del PSG che ha eliminato l’Aston Villa. Poco male per l’Inghilterra, visto che la Premier League ha già centrato la matematica certezza di avere cinque squadre dal campionato nella prossima edizione della massima competizione UEFA.

Il passaggio dei blaugrana rafforza la candidatura della Spagna per prendersi il secondo posto del ranking stagionale 2024/25, ma rimangono ancora speranze, anche se ridotte davvero al minimo, per la Serie A, che però deve portare avanti il più possibile tutte le sue protagoniste rimaste in gioco: Inter, Lazio e Fiorentina.

Infatti, qualora la Lazio non riuscisse a ribaltare il 2-0 subito in Norvegia dal Bodo Glimt, per la Spagna il traguardo sarebbe davvero a un passo, visto che fra oggi e domani basterebbero solamente due vittorie nelle tre gare che dovranno affrontare le formazioni spagnole Real Madrid, Athletic Bilbao e Betis. Invece se la Lazio centrasse l’impresa, insieme al passaggio del turno di Inter e Fiorentina, ecco che la Liga dovrebbe conseguire quattro vittorie e un pareggio nelle gare delle coppe europee rimaste per vedersi premiata con la quinta squadra nella Champions League 2025/26.

Serve un’impresa e molto passa da questa due giorni in cui si giocheranno i quarti di finale di ritorno delle tre competizioni UEFA. Ecco la classifica aggiornata: