Caso Olmo, altra vittoria per il Barça: respinto il ricorso urgente della Liga

Altra vittoria giuridica del Barcellona per il caso legato all’iscrizione in rosa dei giocatori Dani Olmo e Pau Victor, che sono stati confermati come calciatori schierabili da parte del club catalano.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, quest’oggi il tribunale contenzioso-amministrativo ha respinto la richiesta di misura cautelare urgente presentata dalla Liga per sospendere il tesseramento di Olmo e Victor, approvato dal Comitato Superiore dello Sport una settimana fa, quando era stato accolto il ricorso presentato dal Barcellona lo scorso 7 gennaio.

Questa misura cautelare urgente non modifica l’intenzione della Liga, annunciata proprio lunedì, ovvero quella di richiedere provvedimenti contro l’iscrizione dei calciatori da parte del Barça. L’unica cosa che cambia sono i tempi per sapere se queste richieste verranno accettate o nuovamente respinte. Infatti, ora i tempi burocratici si dilatano e il responso sul ricorso ordinario della Liga non arriverà prima di Pasqua.

Nel caso venisse accolto il ricorso del massimo campionato spagnolo presieduto da Javier Tebas, ecco che per il Barcellona sarebbe impossibile avere a disposizione per il finale di stagione Pau Victor e Dani Olmo (attualmente infortunato ma sulla via del recupero), comprese le eventuali semifinali e finale di Champions League.

Al momento però, lo scenario più probabile porta a un pronunciamento del giudice dopo la fine della stagione con il Barcellona che potrebbe così continuare ad avere a disposizione i due calciatori per il resto delle partite di quest’anno. Questo è dato dal fatto che le misure cautelari vengono accolte solamente in caso di un danno irreparabile ed entrambi i calciatori giocano regolarmente dall’8 gennaio scorso. E già La scorsa settimana, il CSD aveva comunicato che la Commissione congiunta tra Liga e Federcalcio spagnola non aveva le competenze per negare la licenza a Olmo e Víctor. Nonostante questo Tebas ha deciso di ricorrere alla giustizia ordinaria che ha però dato ancora ragione al Barcellona.