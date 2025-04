Tennis, il Master Monte Carlo 2025 entra nel vivo: il tabellone del torneo

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2025, in programma dal 5 al 13 aprile sui leggendari campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, segna l’inizio della stagione europea su terra rossa. Questo prestigioso torneo ATP Masters 1000 vedrà la partecipazione di molti dei migliori tennisti del mondo, promettendo incontri avvincenti e sfide di alto livello.

Tabellone Montecarlo 2025 – Principali Giocatori e Teste di Serie

Tra i partecipanti di spicco figurano:

Alexander Zverev (Testa di serie n. 1) : finalista agli Australian Open 2025

: finalista agli Australian Open 2025 Carlos Alcaraz (n. 2) : lo spagnolo cerca il suo primo successo a Monte-Carlo

: lo spagnolo cerca il suo primo successo a Monte-Carlo Novak Djokovic (n. 3) : il serbo punta al suo 100° titolo in carriera

: il serbo punta al suo 100° titolo in carriera Casper Ruud (n. 4) : noto per le sue abilità sulla terra battuta

: noto per le sue abilità sulla terra battuta Stefanos Tsitsipas (n. 6): tre volte campione a Monte-Carlo

L’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, offrendo una solida presenza italiana nel torneo.

Tabellone Montecarlo 2025 – Assenze di rilievo

Un’assenza di rilievo è quella di Jannik Sinner, sospeso per doping, il che apre ulteriormente la competizione per gli altri contendenti.

Tabellone Montecarlo 2025 – Possibili Incontri e Percorsi

Il tabellone presenta potenziali incontri interessanti:

Alexander Zverev potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas o Holger Rune in semifinale

potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas o Holger Rune in semifinale Novak Djokovic , nel secondo quadrante, potrebbe incontrare Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev nel suo cammino verso la finale

, nel secondo quadrante, potrebbe incontrare Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev nel suo cammino verso la finale Carlos Alcaraz esordirà contro il vincente tra Francisco Cerúndolo e Fabio Fognini, con la possibilità di affrontare Andrey Rublev o Casper Ruud in semifinale

Questi incroci delineano un percorso competitivo e stimolante per i principali contendenti. Di seguito, il tabellone completo e aggiornato via via che il torneo prosegue:

Tabellone Montecarlo 2025 – Calendario del torneo

Il torneo si svolgerà secondo il seguente programma:

5-6 aprile : Qualificazioni

: Qualificazioni 7-8 aprile : Primo e secondo turno

: Primo e secondo turno 9-10 aprile : Secondo e terzo turno

: Secondo e terzo turno 11 aprile : Quarti di finale

: Quarti di finale 12 aprile : Semifinali

: Semifinali 13 aprile: Finale

Le partite inizieranno alle 11:00 (ora locale)

Tabellone Montecarlo 2025 – Dove Seguire il Torneo

In Italia, gli appassionati potranno seguire il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, assicurandosi di non perdere nessun momento saliente dell’evento. Con una lineup di giocatori di alto calibro e incontri promettenti, il Rolex Monte-Carlo Masters 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di tennis