Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann), starebbe valutando un ritorno a sorpresa come sponsor di maglia della Juventus, nell’ambito di una proposta che prevede la condivisione dello spazio con l’ente turistico Visit Detroit, secondo quanto riportato da SportBusiness.

Le due parti sarebbero in trattative avanzate con il club di Serie A per un accordo che dovrebbe prevedere la presenza congiunta dei due marchi sulle maglie delle prime squadre maschile e femminile per alcune partite selezionate. L’obiettivo è di siglare l’accordo e attuarlo prima dell’inizio del Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti a giugno. Tuttavia, si prevede che solo uno dei due brand possa apparire per ciascuna partita durante il torneo, in quanto il regolamento vieta la presenza di due main sponsor contemporaneamente sulla maglia.

La Serie A, dal canto suo, consente gli accordi di co-sponsorizzazione di maglia. Nella stagione in corso, Lecce, Cagliari e Udinese promuovono due brand sulla parte frontale delle proprie maglie, mentre il Napoli aveva già adottato una soluzione simile in passato. Se gli accordi andranno a buon fine e la squadra si qualificherà per la prossima edizione della Champions League, sarà comunque in vigore il limite di un solo main sponsor anche per le competizioni UEFA.

Fonti hanno indicato a SportBusiness un’affinità naturale tra il marchio turistico e quello automobilistico, dato che Jeep ha una base produttiva a Detroit. La città del Michigan è spesso chiamata “Motor City” per la sua importanza nell’industria automobilistica, mentre Juventus e il marchio Fiat di Stellantis sono basati a Torino, considerata il cuore del settore automobilistico italiano.

L’impressione è che le due organizzazioni siano disposte a condividere i diritti di sponsorizzazione della maglia, poiché nessuna delle due sarebbe in grado di soddisfare da sola le richieste economiche del club. D’altra parte, va segnalato anche che l’accordo congiunto potrebbe ancora saltare a causa dell’instabilità nei mercati finanziari globali, provocata dalla decisione dell’amministrazione Trump di imporre dazi su importazioni da diversi Paesi.

Nell’agosto dello scorso anno, la Juventus ha annunciato che il marchio della ONG internazionale Save the Children sarebbe apparso sulle maglie maschili e femminili, mentre proseguiva la ricerca di uno sponsor che pagasse lo spazio sulla divisa. Successivamente, la squadra femminile ha siglato un accordo per la sponsorizzazione di maglia con la piattaforma TikTok, valido per la stagione 2024/25.