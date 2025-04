In vista dell’attesissimo match di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, cresce l’attesa non solo per la partita, ma anche per la conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che parlerà alla vigilia della sfida contro i bavaresi. Se ti stai chiedendo dove vedere la conferenza stampa di Inzaghi in diretta, sei nel posto giusto.

Dove vedere conferenza Inzaghi Champions – Quando parla Simone Inzaghi

La conferenza stampa di Simone Inzaghi è programmata come di consueto per il giorno prima della partita, nel tardo pomeriggio. Dopo l’intervento di Vincent Kompany (tecnico dei bavaresi), Inzaghi parlerà ai media alle ore 19.00.

Dove vedere conferenza Inzaghi Champions – Come seguire le parole del tecnico

Ecco i canali dove sarà possibile seguire la conferenza stampa di Simone Inzaghi in diretta. Si parte con Inter TV. Il canale ufficiale del club nerazzurro trasmette integralmente tutte le conferenze stampa pre e post partita. Inter TV è disponibile via abbonamento su Sky (canale 232), sulla piattaforma di sport in streaming DAZN oppure tramite il sito ufficiale.

La conferenza viene spesso trasmessa in diretta streaming anche sul sito ufficiale dell’Inter e attraverso i canali social del club:

Sky segue da vicino la Champions League e propone estratti e dichiarazioni in tempo reale durante i suoi programmi sportivi, in particolare su Sky Sport 24 e all’interno di “Champions League Show”. In alcuni casi, le conferenze stampa ufficiali UEFA possono essere trasmesse o riassunte anche sul sito UEFA.com e sulla relativa app mobile.

Dove vedere conferenza Inzaghi Champions – Cosa aspettarsi dalla conferenza

Durante l’incontro con i media, Simone Inzaghi parlerà di:

Stato di forma della squadra

Condizioni fisiche dei giocatori chiave (come Alessandro Bastoni)

Scelte tattiche in vista della sfida contro il Bayern

Opinioni sull’avversario e sull’importanza della partita

Dove vedere conferenza Inzaghi Champions – Perché seguirla

La conferenza stampa è il primo assaggio del match, un momento fondamentale per capire lo spirito con cui la squadra affronterà l’incontro. È anche un’occasione per ascoltare direttamente dalla voce dell’allenatore le ultime novità e gli aggiornamenti ufficiali.