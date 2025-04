Il Sassuolo vede la Serie A: quanto vale la promozione

Quanto vale promozione Serie A? Il Sassuolo è ormai pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia recente: dopo la retrocessione della scorsa stagione, i neroverdi stanno per completare un’immediata risalita in Serie A. Con ben 17 punti di vantaggio sullo Spezia – attualmente terzo in classifica – alla squadra emiliana basteranno appena cinque punti nelle ultime giornate per garantirsi matematicamente la promozione diretta.

Sassuolo promosso se, le combinazioni

I neroverdi potrebbero già essere promossi domenica 6 aprile, nel caso in cui:

La squadra di Grosso batte il Palermo

Lo Spezia non vince contro la Sampdoria

In generale, prima delle gare di oggi, al Sassuolo basteranno cinque punti per essere matematicamente promosso indipendentemente dai risultati dello Spezia, alla luce dei 17 punti di vantaggio dei neroverdi sui liguri.

Quanto vale promozione Serie A? La ripartizione dei diritti tv

Ma quanto vale per il Sassuolo il ritorno in Serie A? Da un punto di vista economico, l’impatto maggiore è quello legato ai diritti televisivi del campionato. La ripartizione dei proventi da diritti tv viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Quanto vale promozione Serie A? I dati

Nel complesso, quindi, il 50% delle risorse finali viene distribuito tra i club in parti uguali. Considerando i dati ufficiali della stagione 2023/24, il valore complessivo legato ai risultati in classifica è stato pari a circa 536 milioni: cifra che dovrebbe leggermente variare per l’anno in corso (complice il calo dei ricavi complessivi garantiti da DAZN e Sky), in attesa della definizione della cifra definitiva che può ancora variare. Nella stagione 2023/24, così, ogni squadra ha incassato 26,8 milioni di euro solo dalla parte uguale dei diritti televisivi.

Considerando tutte le voci in base a cui vengono distribuiti i diritti tv, il club che ha incassato la cifra minore dai diritti televisivi è stato il Frosinone, con 31,3 milioni di euro: considerando che i valori dovrebbero essere al ribasso, il Sassuolo con il ritorno in Serie A può comunque essere sicuro di avere incassato circa 30 milioni di euro dai diritti tv.