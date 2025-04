PSG Angers in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere PSG Angers in streaming gratis. Il match è in programma sabato 5 aprile 2025, con calcio d’inizio fissato per le 17.

I parigini si preparano a festeggiare la vittoria del campionato. Basterà addirittura un pareggio alla formazione di Luis Enrique per celebrare il titolo con ben sei giornate di anticipo sulla fine della Ligue 1.

PSG Angers in streaming gratis? Quando si gioca e tutti i dettagli

PSG-Angers, gara valida per la 28esima giornata della Ligue 1, si terrà al Parco dei Principi di Parigi, il 5 aprile 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.

Come successo per tutte le partite disputate finora, anche per questo fine settimana di calcio francese, gli appassionati residenti in Italia non potranno assistere a nessuna delle nove sfide in programma. Infatti, nonostante l’anno scorso la Ligue 1 fosse visibile su Sky, quest’anno nessuna broadcaster ha deciso di puntare sul massimo campionato francese, che dunque rimane al buoi dentro i confini italiani.