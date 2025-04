Il Flaminio fa volare la Lazio in Borsa: titolo +4%

Nella serata di ieri, la giunta comunale di Roma, guidata dal sindaco Roberto Gualteri, non ha riconosciuto lo status di pubblico interesse al progetto di Roma Nuoto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. Lasciando così campo libero al progetto presentato dalla Lazio di Claudio Lotito.

Le ragioni dietro al no sono state elencate dal Comune di Roma in cinque diversi punti, di cui il primo recita «la proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale l’impianto sportivo è stato progettato e, cioè, quella di Stadio».

In attesa che l’amministrazione Gualtieri si pronunci sul progetto biancoceleste, la notizia della bocciatura del piano presentato dalla Roma Nuoto ha portato come prima conseguenza il balzo in avanti del titolo borsistico della Lazio a Piazza Affari.

In una giornata che vede ancora gli effetti negativi della pubblicazione dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con il FTSE MIB che perde intorno al 3,3%, il titolo biancoceleste ha avuto un balzo in avanti di quasi il 5%. Il valore delle azioni si è impennato a 0,8280 euro (rispetto alla chiusura di giovedì sera a 0,7760) con una capitalizzazione di mercato pari a 55,82 milioni di euro.